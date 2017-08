Lotto ta introduci su wega di mas nobo 1OFF

Diabierna mainta durante un conferencia di prensa yama pa Fundacion Lotto pa Deporte, Sra. Dammaris Ridderstap a duna di conoce riba e wega nobo cu yama 1OFFcu ta cuminsa dialuna awor na tur rebendedor di lotto.

E wega nobo aki ta un wega di cuater cifra y ta famia di e weganan di cuater cifra cual ta Catoochi, Big 4 y Zodiac. E wega aki lo tin su propio sorteo cual lo tuma luga net despues di Big 4. Dus ta cuminsa cu Catoochi, despues Big 5, sigui pa 1Off sigui pa Zodiac y despues cu e signo.

Tin te cu 81 chens pa gana, si bo saca e number den secuencia manera cu el a sali, y si bo a bet manera el a sali, e ora bo por gana te 2500 florin. Den caso di One Off, tin 80 biaha mas pa gana, den caso cu bo a bet 1 number mas of 1 number menos, e ora bo por gana. E por bay tambe den dos number mas of dos number menos. E por bay te cuater number, si bo tin un mas of un menos cu e numbernan cu a sali, tambe bo ta gana. Esey te e One Off.

E wega di One Off lo cuminsa dialuna 14 di Augustus, den su prome sorteo. Por cuminsa cumpra e One Off for di mita pida (0,50 ct). E ta bay te na un maximo di 50 florin. Si bo cumpra 50 florin na e numbernan ey, bo por gana e premio maximo di 125 mil florin. Pero e One Off, si bo tin un number off, bo a saca 1111 y e cumprado a cumpra 0111, esey kiermen cu e ta un off, pero toch e cumprado ta gana 100 florin. Si bo tin dos off, bo por gana 25 florin. Tur cos ta depende di cuanto bo a bet, si bo a bet 2 florin ariba e numbernan cu bo a kies, cu bo tin Un Off, esey kiermen cu bo a gana 200 florin, pasobra e prome premio ta 100 florin.