Lotto ta felicita Grand Master Chaco Cornelio

Recientemente Presidente di Hall of Fame, Grand Master Gerard Robbins a recorda su boardmembers con e conocido ex- dirigente y referee internacional di taekwondo, Grand Master Jose “Chaco” Cornelio a keda eligi den e Hall of Fame World Taekwondo como tambe ta e Director of Hall of Fame pa region Caribe. Esaki sin duda ta e nombracion mas grandi pa un atleta, coach, dirigente of referee di deporte por haya na nivel mundial. E ta un honor di a wordo nombra pa e federacion mundial di taekwondo, WT pa forma parti den e prestigioso Hall of Fame mei mei di tur e grandinan cu a carga e deporte di combate pa asina hopi anja y 2 anja atras e keda eligi como e Director di Hall of Fame Caribe. Anja pasa Grand Master Cornelio tabata nomina pa e federacion mundial di taekwondo, WT pa e categoria Miho Referee Masculino 2017.

Pa taekwondo y Aruba sin duda esaki ta un logro super grandi mirando e magnitud di e deporte den e otro paisnan menciona si nos compara esaki cu Aruba. Un bes mas a keda demostra cu maske nos ta un pais chikito, nos hendenan den deporte ta sobresali tur caminda cu nos bay.

Grand Master Chaco Cornelio a logra masha hopi mes durante di su carera den e deporte di taekwondo, pa menciona nos tin nombra como Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Hall of Fame y Referee Olimpico. Tambe Grandmaster Chaco Cornelio para dilanti su imagen den e Museo di Taekwondo na Muju, Sur Korea. Anja pasa December, Grand Master Jose Chaco Cornelio a anuncio su retiro como referee den e circuito internacional di taekwondo.

Lotto kier a manda un palabra di pabien na ex-presidente di ARTBO y referee internacional di taekwondo, Chaco Cornelio.

