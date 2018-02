Lotto ta desea Aruba Little League tur clase di exito cu nan temporada di baseball 2018

Un di e temporadanan di mas dushi pa nos muchanan a inicia diabierna ultimo den stadion di Nadi Croes/Crismo Angela ora cu Aruba Little League bou di un entusiasmo grandi a tene nan ceremonia di apertura campeonato 2018. E temporada mas dushi di baseball a inicia na Aruba. A inicia e atardi cu un bunita y colorido desfile di tur e tres liganan participando na e campeonato di Little League Baseball. Mas cu claro e tribunanan tabata yena di mayor, famia y conocirnan como tambe e fanatico di baseball cu a bin presencia e atardi aki. Aña pasa, Aruba Little League a tene nan ceremonia di apertura den Joe Laveist Ballpark na San Nicolas.

Mester bisa cu un bes mas varios ekipo di Nort, Center y South League den e divisionnan di Little, Junior y Senior a participa na e bunita desfile cu tabata uno colorido cu ekiponan bon uniforma. No por keda sin menciona e ekiponan di softball femenino cu tambe tin nan campeonato y cu varios ekipo tanto pariba como pabou di brug. Nos por a mira e hobencita Ilajay Tromp cu su mesun ekiponan den e desfile cual ta algo di aplaudi. Cu otro palabra e softball femenino tambe ta creciendo. E campeonato e aña aki a wordo dedica na e legendario dirigente y coach Sr. Braulio Wester, awe den felis memoria. Recientemente Sr. Braulio Wester su nomber a wordo menciona den e World Congress di Little League Mundial na New Orleans, Merca pa su dedicacion di 60 aña na e deporte di baseball y mas cu claro e formacion di nos muchanan na Aruba. E deporte di baseball sin duda ta grandi na Aruba y hopi gusta y praktica. E influencia positivo di nos peloteronan den exterior ta un di e factornan pa cual hopi mucha kier realisa un soño den deporte, principalmente den baseball.

Un palabra di exito na tur e ekiponan participante tanto den Nort, Center y South League como tambe na coach, manager, umpires, fanatico y tur cu ta yuda engrandese e baseball di nos dushi isla Aruba.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Stichting Sportsubsidie Aruba ta yuda subsidia e campeonato di baseball organisa pa Aruba Little League.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

