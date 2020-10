Lotto pa Deporte ta den proceso di refinanciamento pa aumenta subsidio na deporte

Den e ultimo dianan a nota cu atrobe ta purba crea un impresion robes cu Fundacion Lotto pa Deporte lo debe Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA) un suma di 1.5 miyon florin. E director di e fundacion, Roland Tuitt MBA, a sigura cu esey no ta berdad. Di otro banda, el a aclaria cu ta na mesa cu banconan pa refinancia e debe, alarga e tempo di pago y baha interes, pa asina e fundacion por resta mas placa pa por subsidia deporte cu ne.

Esey no por tabata posibel prome pasobra mester tabatin tur e cuentanan anual na ordo. Ta awor cu ta cabando cu e proceso ey, ta haci posibel cu por yega na un areglo nobo cu banco.

Pero, locual a bay robes den e proceso aki ta cu e ex-director, Di-Stefano Wernet, a firma un acuerdo invalido cu e fundacion di subsidio di deporte SSA. Ey supuestamente el a purba compromete, cu den bes di subsidia e fundacion cu 4 miyon florin pa aña, cu lo aumenta e suma cu 12,5% y hacie 4.500.000 florin pa aña. El a haci esaki sin tin un acuerdo cu e organisado di e loteria, esta Canadian Bank Note, ni tampoco tabatin aprobacion di e Hunta di Supervision y sin yega na un acuerdo adelanta cu banconan.

Ta bin acerca cu SSA a core firma cu e ex-director sin verifica si e tabatin e autoridad pa por compromete e fundacion na un suma di 4.5 miyon florin. Si nan a verifica prome, nan lo a haya sa cu e no tin poder pa compromete e fundacion na mas cu 100 mil florin.

“Na Ingles tin un dicho ta bisa cu ora un cos ta too good to be true than it can not be true. Pasobra den december so sinterklaas ta bin, dia 5 di december tin fiesta di sinterklaas, ningun otro dia. Dus si bo sa un hende ta haya 4 miyon y bin cu contract pa bo pa pagabo 4.5 miyon, bo mester haci algun pregunta”, asina Roland Tuitt ta puntra su mes. Ta sinti cu SSA a firma un acuerdo invalido cu un persona cu no tabata autorisa pa algo asina.

Roland Tuitt ta spera di por haya un oportunidad pa sinta cu Gobierno pa splica nan e situacion aki. E ta imagina cu e ex-director di Fundacion Lotto pa Deporte lo kier a firma un “intentieverklaring” cu Stichting Sportsubsidie Aruba, pero di forma robes a firma un acuerdo. Kisas esaki mes mester ta motibo pa Di-Stefano Wernet, ya cu e ta asina ocupa cu skirbimento di articulonan den corant y malinforma comunidad, pa e splica comunidad dicon e no ta director mas di FLPD. Tambe e lo por probecha di splica dicon e no por carga su titulo di RA Accountant mas. Y finalmente, dicon a kita su rijbewijs for di dje.

Fundacion Lotto pa Deporte finalmente a sigura cu, no obstante tin politico y ex-director ta purba plama noticia falso riba nan, toch nada di esakinan ta berdad. Tuitt a garantisa cu e documento firma no ta valido. Pero, lagando esey un banda, ta reglando un ke otro pa toch sigura cu deporte ta haya mas subsidio di Lotto tur aña.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega manera; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di un donacion di 4 miyon florin tur aña na e comision di subsidio.

