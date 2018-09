Lotto lo sigui apoya proyecto “Back to School” di Rotaract

Recientemente e presidente di Rotaract Club of Aruba Sr. Ryon Dijkhoff a haci un bishita di cortesia na Fundacion Lotto pa Deporte unda a elabora riba e exitoso projecto cu Rotaract pa 26 aña largo ta bin ta organizando, esta e Back to School Project. For di aña 1992 e projecto “back to school” cu ta tuma lugar den luna di augustus ta un di e projectonan mas popular y exitoso organisa pa Rotaract Club of Aruba. Durante cinco siman largo e organisacion ta colecta articulonan pa scol unda ta sortie esakinan tur pa asina distribui nan pa e alumnonan den mas necesidad. Cada aña Rotaract Club of Aruba ta yuda alrededor di 35 pa 125 mucha y hoben menos afortuna riba nos isla.

“Lotto semper tin cooperacion cu Rotaract Club of Aruba. E presidente di dicho club a splica con e proyecto a bay e anja aki y kiko tur a wordo realisa y con Lotto por yuda nan. Lotto ta mir’e den e forma cu deporte y educacion ta e fundeshi di un pais, e ta bo formacion como hende. Mas nos inverti den deporte y educacion nos ta baha e gastonan den husticia. Un bon inversion tempran den deporte como tambe den educacion ta evita loke por bay robez. Un hende bon forma, bon educa bo ta crea balornan di un ser humano, balornan cu ta evita cosnan robez. Lotto tey pa yuda comunidad pa nos por tin un miho hende, un miho comunidad y un miho Aruba. Lotto tin e compromiso cu deporte y educacion”, director di Lotto, Sr. Di Stefano Wernet a bisa den su speech cortico relaciona cu e hoya di projecto “Back to School” presenta pa Rotaract Club of Aruba.

Rotaract ta un organisacion internacional di clubnan di servicio pa e hende muher y homber hoben cu ta fomenta liderazgo y e ciudadano responsabel. Nan ta traha cu standardnan halto y etico den negoshi y ta promove e comprension internacional y paz.

