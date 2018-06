Lotto Di Dia a entrega premio di Afl. 62.000,

Lotto, e loteria di Aruba a entrega un premio di e bunita suma di Afl. 62.000,- na un solo ganadora, esta un fiel hungado di weganan di Lotto, Lourdes H. E la gana e jackpot di Lotto Di Dia di 9 di mei, 2018. Lourder a cumpra diferente combinacion di number y a gana cu 04-07-11-12-25, cual e la cumpra na Sunrise Lottery.

Lotto Di Dia ta hunga tur dia, di dialuna pa diasabra pa 9:00PM y diadomingo pa 2:00PM, y ta costa solamente dos florin pa ticket. Cu e wega adicional di Lotto Di Dia bo por gana premio cash instantaneo, cu 1 florin so mas. E asina yama Facilito ta costa just 1 florin mas y ta masha facil pa hunga; Bo tin cu just cuadra un number di Lotto Di Dia cu un number di Facilito y bo ta gana e premio cash menciona instantaneo. Pidi bo rebendedo pe Lotto Di Dia y su Facilito.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, y Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto Di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

