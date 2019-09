Loting Copa Don Elias Mansur 2019 a produci grupo di morto cu RCA, Nacional, Dakota y Caravel

Diaranzon anochi, e organisadornan di Copa Don Elias Mansur 2019, Racing Club Aruba(RCA) a tene nan conferencia di prensa relaciona cu e pre-campeonato cu lo start sali diahuebs 5 di september. Presidente di RCA, Sr. Ditto Acosta, acompanja pa miembronan di bestuur, a yama tur presente bon bini. Prome cu a pasa riba e reglanan di e 21 edishon di e Campeonato CDEM 2019 cual a ser presidi pa Roberto A. Geerman, Acosta a presenta e dos trofeonan di e campeonato y tambe e premionan extra cu lo ser otorga na esnan cu sobresali durante henter e CDEM. E anja aki na cada wega di CDEM lo saca un “Man of the Match by Urataka Center”. Final di e torneo lo premia tambe un M.V.P. un Goalgether, Rey di Asistencia, mihor Defensa y mihor Arquero. 297sports lo percura pa un cobertura amplio di e CDEM 2019. Roberto A Geerman a pasa riba tur e reglanan di e CDEM 2019 cu tur e 8 ekiponan presente. A bay over na yama tur e representantenan di e 8 ekiponan pa asina haci e loting. Esaki sin duda a produci na un grupo “de la muerte” cu ta den grupo A:

Grupo A:

RCA

Dakota

Caravel

Nacional

Grupo B:

La Fama

Britannia

Brazil Jrs

Bubali

Mester bisa cu diahuebs 5 di september e prome wega lo ta RCA contra di Nacional 7or di anochi, mientras tin un ceremonia di apertura pa 6.30. Segundo partido lo ta Dakota vs Caravel. Lo tin un total di 15 partido den Centro Deportivo Guillermo Prospero Trinidad. Riba e dia di Final diadomingo 15 september lo tin e Gran Clasico Inter vs Roma y RCA Damas vs Selecshon di Aruba prome cu e partido final. Cushina lo tin un menu suculento cu Sanger Jena, Grilled Burgers, Cala, Hotdog riba Grill, Pastechi y Kroket. Aruba completo ta invita di 5 pa 15 september pa fuerte bataya entre nos “creme de la creme” di Divishon de Honor. +++

