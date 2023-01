DIP ta participa cu e aña aki tin algun cambio den hacimento di peticion y otorgamento di precariovergunning pa Kavels di Carnaval.

E formulario pa peticion/lot ta solamente disponibel online y pa download e formulario por bai na www.dip.aw, click ariba Carnival 69 y print esaki.

Ariba cada pagina di formulario tin 4 peticion/lot, dus mester corda corta esaki na 4 prome cu deposita den buzon corespondiente den Hal di Infra Gebouw. Pa compra di zegel (stampia) pa e formulario por acudi na postkantoor. Cada zegel mester ta na balor di AWG 4,00 pa CADA PETICION/LOT.

Despues di a yena e formulario completo y a pega zegel/stampia por pasa deposita esakinan den e tombola corespondiente den hal di Infra Gebouw na Sabana Blanco 68, riba dianan di oficina, di 7.30 am pa 12.30 pm y di 1.30 pm pa 5.30 pm. Ultimo dia pa entrega formulario ta diahuebs dia 19 di January y diabierna 20 di January lo saca e lotnan.

Punto nan di atencion :

Lo mester yena e formulario completo, formulario incompleto ta bira invalido

Mester tin un email adres y un persoonsnummer valido di e peticionario

Planificacion pa kavel normal (mirones):

Mester escohe na momento di yena e peticion/lot entre LG Smith of Vondellaan riba e formulario;

Na momento di sacamento di lot, e peticion ta wordo asigna na un number di kavel automaticamente basa ariba numeracion di kavels disponibel. Pues e aña aki no tin escohencia di kavel via mapa mas.

Planificacion pa kavel di venta (vent):

Mester yena e formulario di vent-kavel y mester deposita esaki den e buzon cu ta coresponde na e area/bario pa unda ta hasi peticion;

Na momento di sacamento di lot, e peticion ta wordo asigna na un number di kavel automaticamente basa ariba numeracion di kavels disponibel. Pues e aña aki no tin escohencia di kavel via mapa mas.

E FORMULARIO MESTER TA COMPLETO Y YENA CORECTO PA TA VALIDO – DADO CASO CU E NO TA COMPLETO AUTOMATICAMENTE E TA CAI AFOR Y E SIGUIENTE FORMULARIO SACA FOR DI TOMBOLA TA WORDO ASIGNA NA SU LUGAR.