Loke ta indigna STA e manera con Triple A ta falta di aprecio na e trahadonan cu tin hopi aña trahando

Diego de Cuba presidente di sindicato STA diabierna durante dia duna un splicacion dilanti di Airport relaciona cu nan a pega na mesa cu gerencia di Triple A. Ne momentonan aki nos ta den un situacion unda nos pais ta confrontando un crisis y bo manda mas hende cas ta mas problema social bo ta pone y esaki ta locual cu sindicato STA kier trata di evita. No tin un miho testigo cu tempo pero nos tur sa cu e situacion no ta facil y e di dos ola di COVID a dal bastante formal y apesar di esaki turistanan ta sigui drenta Aruba y nos ta contento cu esey.

No por kita afo si bo kier reorganisa ta ok, pasobra na final di cuenta bo ta hayabo ta corta tog den empleadonan pero si bo ta bay haci esaki bo tin di paga e empleadonan drechi y esaki ta nos punto di bista como STA, sibo kier pa e personanan bay bo tin cu paga bon. Un salario cu bo ta gana na Triple A, bo no ta haya asina facil y ni cu e beneficionan y cual cu nos di sindicato STA ta indigna cu Triple A, ta e falta di aprecio cu nan tin pa hendenan cu tin hopi aña di servicio y esei ta duel nos masha hopi y kier yega na un minimo pa bo duna un hende si nan kier bay.

Conforme ley si bo tin un of dos aña trahando loke mi tin di dunabo ta casi nada. E casonan aki por bay te hasta den Corte sr Diego a menciona, si Triple A no yega na locual nos ta exigi e ora nan lo tin cu tuma e caminda di corte y lo dura tambe te cu otro aña debi cu bo no lo haya permiso pa duna retiro, y bo bay corte e aña aki hues ta bisabo cu bo ta disfrutando di un subsidio y te hasta cu hues no lo atende e caso y lo lag’e bay te otro aña. Triple A ta un compania cu semper ta traha placa y no bin gaña nos cu no tin placa pasobra nos sa y nos ta traha aki.

