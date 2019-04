Loke nos sa y loke a keda di Catedral di Notre Dame

Manera ta conoci ayera un candela feroz y grandi a kima e cathedral di Notre Dame cual cathedral tin 850 aña di existencia y akinan ta sigui loke nos sa di kico a sosode. Pa 6.20 di atardi, ora di Paris, e prome jamada di emergencia a wordo haci pero na e momentonan ey no tabatin candela visible, asina e fiscal Frances, Remy Heitz a declara. E prome jamada aki a menciona cu tin candela den zolder, segun Brandweer. 20 minuut despues, un Segundo alerta a wordo haci y na e momentonan ey por a mira vlamnan ta sali. Alrededor di 400 personal di brandweer a wordo manda pa e sitio pero a confronta problema pa jega lihe debi na e trafico pisa di e ora ey. Te ainda no ta bon conoci con e candela, cu a cana hopi lihe dor di e dak pa cubri un distancia di 1000 meter cuadra, a cuminza. Djis despues di 8’or di anochi e toren manera un hangua cu ta masha famoso mes a cai abao, mientras cu miles di persona cu a jega serca tabata mira loke tabata pasando y no por a kere nan wowo. Pa banda di 11’or di anochi, President, Emmnuel Macron ta anuncia cu e parti mas pio a wordo evita: “E parti dilanti y e dos torenan no cai den otro”. Awe madruga e candela a keda domina y brandweer a anuncia cu e candela a wordo paga despues di nuebe ora cu el a cuminsa. E candela tabata un accidente, segun Valerie Pecresse, president di e Ile-De-France Region caminda Paris ta localiza. Sinembargo a cuminza cu un investigacion. Mientras cu e structura principal a keda salba, brandweer no por a scapa e toren di forma di hangua cual a wordo añadi durante restoracion di e projecto den siglo 19. Gran majoria di e dak traha den siglo 13, cu ta hiba nomber di “The Forest” pasobra el a wordo traha di un palo specific di mondi, si a sufri daño grandi. Ningun hende a muri dor di e candela. Dos agente policial y un bomber a keda levemente herida segun autoridadnan. E torenan di e belnan cu icononan di e cathedral y cu a keda inmortaliza pa e storia di Victor Hugo “The Hunchback of Norte Dame”, a sobrevivi, mescos cu e parti traha di piedra di e front. E “corona di sumpia, considera un relikia di e pasion di cristo, y e Tunic di San Luis ta entre e artefactonan valioso cu a keda salba. E bentananan di rosa di e misa y e organo tambe a keda den perfecto condicion, segun oficialna di e cuidad a duna di conoce. Otro piezanan di arte valioso di Notre Dame tambe a keda salba danki na servicionan di emergencia y polis. Kico lo bai pasa awo?? Brandweer lo sigui traha pa sigura cu no tin risico mas di candela y cu e structura por ta stabile. Expertonan lo bai haci investigacion pa check stabillidad di e edificio y sigura tur cos. Fiscalia di Paris a habri un investigacion mientras cu “nada ta indica cu e tabata intencional. Tur persona cu tabata trahando na e momentonan ey a wordo interoga mientras cu president Macron a declara cu e ta compromete su mes pa reconstrui e cathedral y lo bai lanza un fundraising mundial pa juda financia e esfuerzonan. Ja caba algun persona a sali afo bisa cu lo juda cu placa pa reconstrui e cathedral di Notre Dame.

