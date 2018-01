Loke nos no tabata tin mag di wak na Aruba: Hulanda a entrega su mes na Venezuela

Siguientemente nos di Masnoticia ta presenta un relato di e vocero di Tweede Kamer, Sr. Ronald van Raak, tocante su estadia na Aruba, pa e reunionnan di IPKO. Loke Sr. Van Raak ta expresa, ta netamente loke tur hende sa, pero fanatismo tin nan ciego, cu no kier wak e realidad.

Sr. Ronald van Raak ta cumisna bisando cu islanan di Aruba, Corsou y Bonaire e siman aki tabata den noticianan internacional, despues cu Venezuela a cera su fronteranan pa cu e islanan aki. Aruba ta situa na 23 kilometer leu di e costa di Venezuela. Segun Maduro, Venezolanonan lo ta manda placa y productonan di contrabanda na e islanan aki y cual lo ta trece e economia di e pais aki den peliger. Pero Venezuela no mester di e islanan aki mes pa caba cu e economia di su pais, esey e gobierno por di su mes. No ta bay pa contrabanda, pero pa politica mundial. Merca y Union Europeo a pone embargo economico contra di personanan importante di e pais como tambe companianan petrolero estatal na Venezuela, door di e situacion politico caotico cu ta reina actualmente na e pais aki. Ta door di esaki Venezuela a dicidi di dal su fronteranan cera. Politiconan ariba e islanan no tin nada di perde, mucho menos esunnan di Merca of Union Europeo. Esunnan cu lo sufri ta esunnan di menos recurso, cu door di e boycott di e pais bisiña gigante no por haya fruta ni berdura mas, of cuminda na bon prijs cumpra mas. E siman aki Sr. van Raak tabata na Aruba, pa un reunion interparlamentario cu otro partnernan den Reino, unda cu a discuti e boycott. Logicamente, nan tabata kier a a haya sa mas di e refineria na Aruba, cu na e momentonan aki ta den uzo pa un compania Venezolano. Pero esey tabata imposibel.

Politica mundial na nivel local

Pa varios aña caba Sr. van Raak, ta vocero di Reino den Tweede Kamer. Esaki tin ora un trabao mal agradecido, door cu ta masha poco hende tin interes di berdad den e islanan. Pero e politica riba e islanan tambe ta interesante, door cu e problemanan cu hopi biaha ta liga cu e politica mundial, vooral e guera entre Merca y Venezuela. Aruba, Corsou y Sint Maarten ta casi 100% dependiente di turista, pero e Venezuela kibra aki ta nenga di paga su debe na Insel Air. E compania di aviacion aki cu ta esun cu mas vuelo ta realisa entre e islanan ta den problemanan financiero grandi actualmente. Corsou tin un refineria cu ta wordo gehuur door di e compania petrolero estatal PDVSA. Futuro di e refineria aki ta incierto, door di e crisis na Venezuela. Aruba tambe tin un refineria, pero esaki a cera. Ta p’esey cu mi a keda asombra cu Aruba kier restart e refineria bieu, hunto cu e compania Mericano- Venezolano, Citgo. Aruba a para garantia pa miyones di florin, mientras cu e pais pa añanan largo caba, financieramente ta na suela. Varios ta e politiconan cu a sigura e politiconan Hulandes, cu, a pesar di e crisis na Venezuela, e start up di e refineria lo tuma luga e siman aki. Pero esey naturalmente, nan tabata kier a wak cu nan propio wowonan.

Heronan bieu

Ademas di reunionnan, den ocasionnan asina, e delegacionnan ta realisa bishitanan di trabao tambe, pa asina papia cu mas hende y cera conoci tambe cu e problemanan. Portanan di e refineria e biaha aki a keda cera. A pidi Citgo un oportunidad pa papia cu nan, pero nan a nenga di ricibi e delegacion. A puntra gobierno di Aruba si nos por a wak e adelantonan riba e tereno di e refineria, pero e bus a wordo teni na un distancia di e tereno. Pero un refineria grandi bo no por sconde. P’esey Sr. van Raak, hunto cu otor miembro di Tweede Kamer, Sr. Andre Bosman y un periodista critico bay na e tereno. Esey a resulta masha facil, ya cu no tabata tin un alma na bista.

Sr. Van Raak ta sigui bisa cu no ta wak tampoco señalnan cu e refineria ta den proceso di start up. Loke si a ripara ta cu, loke a resta di e refineria ta solamente hero bieu. Esaki ya caba ta un indicacion cu e relacion den Reino cu Aruba a bay den un aventura politico y financiero incierto y despues ta purba di tuma e politiconan Hulandes di haci cu cifranan incorecto y weganan politico. Mientras cu Hulanda, dentro di Reino Hulandes, ta responsabel pa bon gobernacion y un finanza solido. Pio ta, cu di e manera aki nos mes ta entrega su mes na Venezuela.