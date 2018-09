Logo nobo di SKOA ta refleha enseñansa y catolicismo

SKOA ta estrena logo nobo, pero kico esaki ta nifica pa e futuro di SKOA, awor cu e directora ta bandona SKOA. Sra. Josette Daal, directora di SKOA ta amplia.

Diabierna a devela e logo nobo di SKOA. Den e logo por mira cu e tin e forma di un escudo, unda cu a haci nan best pa trece e parti Catolicismo den combinacion di enseñansa cu ta wordo duna y cu ta refleha hopi bon den e escudo di SKOA. Tur esakinan, segun Sra. Daal, ta un aporte na bienestar y mehoracion di enseñansa di pais Aruba.

E atardi tabata un atardi hopi ameno, mester bisa, unda cu tambe Raad van Toezicht a wordo presenta. SKOA no tin un directiva mas, pero e tin un Raad van Toezicht (Hunta di Supervision), cual a wordo presenta na e cabesantenan di scol y diferente invitadonan, como tambe na prensa.

Un di e parti tambe di e programa tabata unda cu e Raad van Toezicht a presenta e directora nobo, e persona cu ta bay neem over di Sra. Daal, cual ta Sra. Anueska Bailey. Esaki en berdad, proyectonan cu Sra. Daal tabata bezig cun’e y e ta inicio di despedida como directora di SKOA, di Sra. Daal.

Pa loke ta SKOA mes, el a conoce hopi cambio den ultimo temponan. Semper SKOA ta carga mayoria di responsabilidad aki. Sra. Daal ta sigui bisa cu e tin 9 aña como directora di SKOA. E no tabata un trabao facil, e tabata un trabao hopi intensivo y un reto hopi grandi, conhuntamente cu empleadonan y cabesantenan di scol, etc., cu a trece cambio. Ta berdad cu SKOA ta haya hopi critica, esaki ta bin door di e transparencia di SKOA. Y door cu ta duna hopi informacion, pa informa y educa e hendenan, bo ta haya elogio y tambe critica tambe bek. Pero e criticanan aki, semper mester tum’e y wak unda pa mehora mas. Asina semper Sra. Daal a wak’e. Critica no mester ta algo negativo, pero mas bien, por siña algo di dje.

Den e trayectoria aki, tin varios cos, awo cu Sra. Daal ta preparando pa tuma despedida, e ta refleha y tin diferente topiconan cu Sra. Daal a trece den SKOA cu ta bayendo hopi bon. Un di e cosnan cu el a haci ta bin cu e Departamento di Cuido Special cu SKOA tin, aunke cu e no ta suficiente, mirando cu tin 46 scol y bo tin 4 trahado social di scol, toch nan ta haci nan best pa trece servicio na scol y mayornan. Esaki ta algo cu a traha masha duro mes ariba dje y ta algo cu mester sigui traha riba dje. Tambe hunto cu Wit Gele Kruis y Organisacion Biba Amor, nan a trece educacion sexual na e scolnan, unda cu nan ta hayando bon feedback. Muchanan ta wordo bon educa ariba e tereno aki.

Loke ta hopi den bista di SKOA actualmente, ta e digitalisacion di scolnan, leerlingvolgsysteem ta un parti di digitalisacion, vooral den scolnan avansa. Loke falta ainda, ta cu diamars SKOA lo lansa su website y e ora ta bin cu e Dia di Enseñansa. Esaki ta e parti unda cu SKOA ta brinda upgrading na tur su maestronan.

Enseñansa no ta un cos cu ta para keto, e ta algo cu tin hopi movecion den dje. Esey lo sigui semper. Cu tin cosnan pa mehora pa pais Aruba, Sra. Daal ta di opinion cu si. A sinta hunto na mesa, evalua, y scucha otro pa yega na cosnan bunita pa enseñansa, ya cu e ta responsabilidad no di SKOA so, pero di pais Aruba. E ta responsabildiad di pais Aruba pa tin bon enseñansa. Esey e unico modo ta pa sinta na mesa cada biaha, scucha otro y wak kico ta sosode den mundo y wak kico por brinda nos muchanan na e pais aki.

Al final, Sra. Daal a bisa cu loke mester pone hopi atencion ariba dje a corto plaso, ta e renobacion di enseñansa. Esey a haya un parti, den enseñansa secundario. E no ta un trabao facil, ya cu ta un estudio cu ta wordo haci, ki sorto di metodo mester bin awo, teniendo na cuenta unda e muchanan ta bay studia despues. Kico pafo ta brinda nan, kico anos ta brindanan cu ta conecta cu exterior. E ta un estudio basta extenso.

