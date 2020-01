Loco Lobo lo no organisa Festival di Tumba pa Carnaval 66

Sr Reynold Kelly durante un entrevista a confirma cu Loco Lobo Productions no lo bay organisa Festival di Tumba Carnaval 66 pa aña 2020. Sr Kelly a bisa tur cos a cuminsa for di 2019 un di e mihor organisacion cu ta organisa eventonan grandi y principalmente riba harbor arena, unda nos organisacion sa kico ta come y bebe di un escenario y su tras dak y mucho mas. E gastonan a subi enormemente si bo sali for un entertainment center cu ta un luga cera y tin su propio dak, esenario, camerin baño y mucho mas y ora bo bay na un luga completamente nobo y si un gasto di tumba na entertainment center ta genera un 40 pa 50 mil na gasto y awor ba bay na un harbor arena ta un riba 160 mil florin. Sr Kelly a bisa e organisacion a kere den dje pa haci e cambio y nos a dicidi e aña 2019 tume pero prome cu tur cos a avisa SMAC pa papia cu e comision cu tabata organise antes si nan ta dispuesto pa tume prome, pero door cu smac durante aña tabata perdiendo placa den festival di tumba nan no kier carga e responsabilidad di e gastonan mas, berdad tabata tin un comision tabata organise pero na final esun cu ta paga ta SMAC. Sr Kelly ta kere cu SMAC lo tabata kier a usa e placa den otro actividadnan di carnaval unda esei lo ta bon pa puntra e vocero nobo actual, pa nan splica e motibo pakico SMAC no kier carga e gasto di festival di tumba.

Sr Kelly a bisa cu na 2019 despues di a keda acerca door di SMAC y a cana e caminda a tuma esaki over y a papia cu e musiconan si nan ta dispuesto pa loco lobo organise y unanimamente tur musico den e reunion a bay di acuerdo, pero lamentablemente e gastonan ta hopi halto riba 160 mil florin y di cual nos a perde casi 80 mil florin. Ainda nos kier a organisa e festival e aña aki pero deliberando y mira e cifranan y a perde e sponser principal di tumba y e no t’ey mas y e festival di tumba a keda movi pa carnival village ariba un diabierna.

Na Harbor arena mas a lucha pa haya 300 hende den VIP y 1000 den general cu a genera algo di 48 mil florin y cu un bar por bisa un 10 mil florin y no a ni yega na e 160 mil. Imagina si nos bay San Nicolas cu ta leu pa hopi hende y a tende cu tin dos banda grandi cu no lo participa den tumba y cua participante nos lo haya esei ta e pregunta. Nos a aserca SMAC y informandonan cu nos lo por organise completamente pornada pero basta anan carga e gastonan pero e responsabel di e gastonan loco lobo no por mas.

Sr Kelly a informa cu gastonan ta bin ora bo haya un tereno plat, bo tin cu cere, tin traha un stage, e cama pa cambia paña, dak, baño, y despues ta bin zonido y luz. Tempo aya zonido y luz den entertainment center ta salibo algo di 10 mil florin awor aki pa harbor arena tur cos ta salibo 80 mil florin. Tur hende ta lubida unda bo tin cu lanta y stimula e premionan pa e musico, pero cu e sponsernan principal bo por haya un ayudo.

Comments

comments