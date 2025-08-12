E tercer edicion di e evento mas grandi den centro di ciudad, “Ban Bek Caya”, a trece miles di hende den Caya Betico Croes pa gosa di un anochi yena di sabor, ritmo y ambiente. Cu un gran variedad culinario, entretenimento bibo pa tur genero, y un anochi special di back to school shopping, e evento a combina tur elemento pa crea un experiencia inolvidabel pa tur presente.

For di atardi te cu anochi, centro a bira un punto di encuentro pa famia, amigonan y turista. Foodtruck y puestonan di cuminda a ofrece un diversidad di sabor cu a representa e rikesa culinario di nos isla. Riba e diferente escenario reparti tur rond den Caya Grandi, Ataniro, Groove Masters, Tsunami, Casper & Friends y otro musiconan di diferente genero a mantene e ambiente bon anima y alegre.

Ban Bek Caya a conta tambe cu bishita di varios turista cu a bin for di diferente hotel y paisnan rond mundo. Asina a combersa cu algun turista di entre otro Argentina, Colombia y Hulanda cu a remarca con dushi nan a pasa entre e localnan. E turistanan a haya oportunidad di admira artesania y varios producto local como tambe gosa di musica local.

E “Back to School Shopping Night” a duna un empuhe adicional na e comercio local, cu hopi oferta y descuento special pa hobennan y famianan, preparando pa e aña escolar nobo.

“Ban Bek Caya” ta consolida su posicion como un evento clave pa activa centro di Oranjestad y stimula nos economia y comercio.

E organisadonan ta gradici tur esnan cu a sostene e iniciativa aki, pero tambe esnan cu a contribui na e obhetivo di revitalisa comercio den Caya Grandi cu nan compra. Ban Bek Caya ta un iniciativa di Ministerio di Asuntonan General, Cultura, Naturalesa y Medio Ambiente, Ministerio di Turismo, Transporte y Labor, Ministerio di Asunto Economico, Finansa, Sector Primario.