Lo uza tereno na Seroe Tijshi pa dera sushi

Despues di investigacion y debate riba e areanan cu lo por a destina pa dera e sushi ora Dump lo keda inactivo, tereno di Sero Teishi lo a surgi. Minister di Infrastructura Sr Otmar Oduber ta splica, unda cu decisionnan a wordo tuma bou guia di profesionalnan y conseho di tur hende concerni.

Naturalmente lo mester haci un preparacion corespondiente pa cu esaki, unda cu espacionan di Sero Teishi a keda apunta legalmente como e di dos stortingplaats di Parkitenbos, caminda cu tin un otro alocacion cu tambe lo tuma luga sin cu por bira molestioso pa e comunidad rond di e luga.

Pa loke ta critica di oposicion, gobierno actual no ta spera hopi critica riba e decision cu a wordo tuma, siendo cu 2 aña pasa gobierno anterior a palabra pa drecha e situacion y na final di dia nada no a wordo haci.

E Steering Committee ta consisiti di tur e stakeholdernan, entre otro y tur instancianan concerni tambe manera STA, Atia, APA , Dep, Serlimar y asina por sigui, tur hende ta envolvi den e conseho presenta na Minister di Infrastructura, pa logra cu en efecto e proceso aki por tuma luga a mediano plaso y lo keda traha pa e maneho na largo plaso cu e implementacion di tecnologia nobo.

Asina ta cu por fin lo ta yegando e punto unda cu en berdad lo bay para e desaster cu ta tumando luga den Parkietembos, anto den un forma higienico, no solamente pa esunnan cu ta hiba sushi eynan y na un forma corecto, unda ta zorg pa evita risico di emision di malesanan y virus .

Parkietenbos no lo bay para den su totalidad, siendo cu tin hopi cantidad di diferente desperdicio cu ainda mester a bay eynan manera, tire, azeta, baterianan y otro material toxico, cu lo cual lo mester keda traha de un 10%. Pa loke ta trata e kehonan di trahadonan di Arugas, relaciona cu e holonan di Ecogas, minister no a ricibi un keho oficial di esaki. Asina Minister di Infrastructura Otmar Oduber a splica den caso di Parkietenbos.

