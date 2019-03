Lo tuma un tempo pa por realisa puntonan treci dilanti door di ABV

Sr. Ezzard Cillie, director di dr. Horacio Oduber Hospital a nombra algun persona pa, den su ausencia, pa neem waar. Dr. Yuri Caceres ta bay over di decisionnan medico.

E demostracion di diamars mainta na SEH, a bay hopi ordena, el a lanta hopi preguntanan dicon cierto cosnan no a wordo haci, etc. Dr. Caceres tabata tin un reunion cu e director medico y esun encarga cu e asunto di Salubridad. Cierto cosnan tabata andando caba. E asunto di glas pa e balie, pa proteccion di e secretarianan tabata algo cu tabata den pipeline caba. Solamente awo cu locual a pasa den weekend, mester haci un acto mas rapido. Esey ta algo cu hunto cu tur esunnan cu ta eigenlijk encarga cu esaki, a wordo dicidi, cu a bisa ABV tambe, cu e ponemento di glas ta bay bin tambe mas rapido posibel.

E di dos punto tabata tocante e personal. Manera dr. Daryanani a bisa caba, e personal tabata pa hopi largo ariba e lista, pero ainda e no a yega asina leu. Hunto cu e directiva y minister cu a duna acuerdo caba pa amplia e personal di SEH, pero cu e tramitenan mester bay cana su caminda (AZV) y e minister a priminti di zorg pa esaki lo mas pronto posibel. No por haya tur e personal di un solo tiro, pero si gradualmente.

Pa loke ta e siguridad, e ta algo cu lo mester bay trata cu e Raad van Bestuur, pa wak kico ta e opcionnan, cu si mester bin cambio, security special pa Eerste Hulp. E ta algo cu mester bay reuni over di esaki.

Tur e criticanan ta dirigi ariba SEH, y no riba ImSan, mientras cu e unico diferencia ta cu ImSan ta atende casi e mesun cantidad di pashentnan, cu excepcion di accidentenan.

Dr. Caceres a sigui bisa cu mester educa nos pashentnan. E ta un educacion cu lo por dura largo. Pero entre tanto, mester di mas personal pa e tempo di espera ta menos largo.

Un di e puntonan cu ABV a trece dilanti ta e agresion y educa e pashentnan, cu ta wordo atendi segun e emergencia. No ta algo cu hospital so, pero hunto tur hende, full e sistema medico.

Pa loke ta e glas di proteccion, esaki lo por dura, mirando cu e ta un glas special.

Relaciona cu amplia e trahadonan, esaki lo mester wordo trata cu e minister di Salubridad y AZV. Mundialmente ta dificil pa haya personal pa traha den lijnzorg (SEHO). Hopi biaha despues di 10 or di anochi, cualke dolor un persona ta spanta y ta yega Eerste Hulp, pasobra cu no tin otro luga di bay.

