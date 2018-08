Lo tuma medida contra autonan para cant’i caminda

City Inspector, sr. Danilo Prescott, ta elabora rib’e accionnan di dam di Moko y autonan para riba caminda publico.

Sr. Prescott ta splica cu nan a bin descubri cu personanan ta subi dam di Moko y tira nan desperdicionan eynan, cual ta prohibi pa ley. Tur persona consciente sa masha bon cu tur nan desperdicionan mester wordo hiba na dump di Parkietenbos. Pero toch nan ta mira cu propietarionan di e dam ta tuma placa y permiti personanan pa pasa y tira nan desperdicionan eynan. Di acuerdo cu Sr. Prescott, tin diferente departamento di Gobierno cu ta ocupa cu stapnan politico pa cu esaki. E yamada ta keda semper pa comunidad sea consciente cu tanten e Minister concerni no duna autorisacion pa deposita desperdicionan otro caminda, e dump di Parkietenbos ta keda e unico caminda cu por haci esaki. E mensahe mester ta cla caba pa henter comunidad cu no mester paga pa hiba desperdicio na dump di Parkietenbos, pues no ta existi ningun excusa pa haci esaki otro caminda.

Adicionalmente, sr. Prescott ta splica cu nan tabatin varios accion di auto caba, agregando cu San Nicolas tabata esun cu mas hopi mester a atende cun’e. Awo nan a enfoca bek den centro di ciudad y mira cu atrobe e cantidad di auto para riba caminda publico a cuminsa crece.

Mecaniconan ta cumpra autonan y laga esakinan para riba caminda, cual tambe ta prohibi pa ley. Y si un auto no tin su plach’i number, seguro ni su keuringskaart, nan lo tuma medida contra esaki.

Sr. Prescott ta remarca cu doñonan di auto tin dos opcion, sea nan mes ta kita e autonan aki of nan ta firma pa laga e autonan wordo kita. Ley ta bisa cu mester duna e doñonan tempo pa nan por haci esaki. Y si despues di shete dia nan no cumpli cu esaki, lo lo tuma medida contra nan. Nan tin diferente departamento cu ta dispuesto pa yudanan cu esaki, entre otro Serlimar.

