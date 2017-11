Lo traha na bienestar di Aruba cu enfasis ariba deporte

Un di e parlamentarionan cu a huramenta diabierna mainta, tabata Sr. Jan Hendrik “Endy” Croes, kende ta splica kico ta su meta awo y su retonan cu el a drenta parlamento.

Sr. Croes a profila su mes pa cambionan pa e mundo deportivo di nos pais y diabierna e ta huramenta como parlamentario. E reto pa asumi e responsabilidad asina grandi, y esaki ta di dos biaha cu e ta aparece ariba un lista. E ta gradici e apoyo di su pueblo, y claramente cu e resultado di eleccion ta papia di cambio.

E tin su pasion pa deporte cual e lo yuda pusha dilanti tambe. Pero tambe tin un acuerdo di gobernacion, pero e casnan cu a wordo bishita den campaƱa, cu ta papia di e costo halto di bida, criminalidad. Tin un parlamento hoben, cu Sr. Ady Thijsen cu lo bay dirigi parlamento, un persona cu hopi experiencia. Ta bay tuma un par di dia pa ahusta bo mes, pero e trabao, manera gobernador tambe a haci un peticion, cu tin hopi leynan den pipeline, cu e ta desea pa nan carga pronto.

Ta un lista di prioridad cu lo mester poni, pa wak kico esakinan ta y eherce y ehecutanan, mas cu claro na final di dia, pa henter pueblo di Aruba. Y Sr. Croes, den su caso lo kier pone hopi enfasis den deporte.

Deporte, con cu bo mir’e, ta kita un mucha for di caya, ta aporta na baha criminalidad, ta forma caracter. Pero no esey so. E tin un di dos aspecto. E ta mantene e hobennan tambe sano. E gastonan ariba salubridad tambe lo por wordo controla, ariba un termino mas largo. Tin hopi trabao, pero cu orguyo lo percura pa sirbi e pueblo aki, na e miho manera, segun Sr. Jan Hendrik “Endy” Croes.