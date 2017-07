Lo tene referendum 21 of 22 di Augustus pa trahadornan di Telearuba

A reuni diabierna cu e trahadornan di kico ta e situacion cu Tele Aruba y a FTA a informa nan cu nan lo mester a haya contesta awe mainta for di gerencia y nan abogado, kico ta bay pasa si nan ta acepta FTA si of no of nan ta bay pa un referendum riba termino corto of pa un termino normal, segun ley ta bisa. Di parti mediador di Gobierno siman pasa e ora a propone pa haci un referendum riba termino corto cu ta nifica 14 dia mester laga pasa y por haci’e e ora despues di 14 dia.

Segun Hubert Dirskz, esey ta loke FTA a haci. Nan a percura pa e 14 dianan pasa y dialuna mester a haya contesta si compania ta bay di acuerdo cu esey. E ora compania a bisa cu nan a bruha cu e fechanan y awor aki nan tin fecha riba mesa cu nan mester haya un contesta di compania cu ta calcula sea pa dia 21 of 22 di Augustus, ta tene referendum.

Ta spera cu di parti di gerencia, haya un contesta positivo, pasobra ya caba e situacion ta basta bao di tension y ta spera e ora pa preveni cualkier problema laboral y haya un contesta positivo di compania.