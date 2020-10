Lo start cu campaña pa yena e formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2019 pa e contribuyentenan 60+

Departamento di Impuesto ta informa su contribuyentenan di edad 60+, cu dia 26 di oktober proximo lo start cu e campaña pa yena e formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2019. E campaña lo continua durante e simannan venidero y lo termina dia 27 di november 2020. E contribuyentenan cu ta desea di haya ayudo mester cumpli cu e condicionnan y haci un afspraak pa por haya ayudo.

Tin rekisitonan pa por participa

1. E contribuyente mester ta di edad 60 aña of mas.

2. E contribuyente mester tin un entrada bruto di no mas cu Afl. 75.000 den aña 2019.

3. E contribuyente no mester tin un empresa propio of ta traha riba su mes.

4. Ta yuda yena solamente un formulario di declaracion pa persona.

Documento

Departamento di Impuesto ta pidi su contribuyentenan pa trece e formulario di declaracion original di aña 2019 hunto cu tur comprobante necesario relaciona cu entrada y gasto, tanto na Aruba como den exterior, por ehempel comprobante di pensioen di biehes di SVb, comprobante di pensioen di APFA of otro instancia, comprobante di salario y carta di interes di banco.

Despues cu caba di yena e declaracion, por entrega esaki mesora y lo ricibi un comprobante. Ta bon pa remarca cu Departamento di Impuesto no ta facilita pa saca copia di e declaracion pa e contribuyente.

Haci un afspraak

Teniendo cuenta cu e medidadnan di seguridad pa preveni contagio cu coronavirus, Departamento di Impuesto lo brinda ayudo solamente a base di afspraak.

Entrante diamars, 20 di oktober 2020, Departamento di Impuesto ta cuminsa acepta afspraak. Pa boek e afspraak mester bishita www.impuesto.aw. Riba e pagina principal por click riba “Afspraak maken” y scoge e opcion “Hulp bij aangifte inkomstenbelasting”. Si acaso e contribuyente no tin acceso na internet of su mes no por boek e afspraak, Departamento di Impuesto ta recomenda pa un miembro di famia yuda cu esaki. Departamento di Impuesto lo por yuda tambe cu afspraak via telefon 522 7424, pero tene na cuenta cu e volumen di yamada ta grandi.

Riba dia di e afspraak

Riba e dia di e afspraak mester acudi na e edificio principal na Camacuri. Tur cita ta solamente parti mainta entre 8 or y 12 or. Si acaso e contribuyente mes no por acudi na e cita, un otro persona por bin na su luga.

Otro contribuyente cu no ta di edad 60+

Pa e contribuyentenan cu no ta di edad 60+, Departamento lo no brinda ayudo manera custumber, pero si lo bay organisa un evento online pa por guia e contribuyentenan pa cu yenamento di nan declaracion.

E ultimo dia pa entrega e declaracion

E ultimo dia pa entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2019 ta 2 di december 2020. Tene na cuenta cu despues di e fecha aki no lo tin mas extension.

Por sigui e pagina di Facebook di Departamento di Impuesto pa keda bon informa na tur momento. https://www.facebook.com/impuestoaruba/

