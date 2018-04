Lo restringi acceso na lanchanan cu no ta registra como carga

Relaciona cu casonan cu tabata registra di acceso cu mercancia ilegal of contrabanda door di e botonan for di Venezuela cu tabata drenta na Aruba sin inscripcion, no ta tuma luga mas. Lo restringi lanchanan cu no ta registra como lancha di carga, pa cual e Minister di Transporte Chris Romer ta splica.

E noticia di diasabra ultimo,unda Hulanda cu Venezuela a firma un acuerdo pa kita e embargo y habri nos frontera bek pa trafico aereo y maritimo, specialmente riba carga maritimo, siendo cu for di dia 6 di Januari tabata tin un limitacion y cierto situacionnan fastioso a tuma luga. Aki ta caminda cu gobierno mester a zorg pa trece hende local cu a keda pega na Venezuela tambe bek pa nan pais.

Hulanda a logra e negociacion den sentido aki, unda riba e parti aereo por a inicia e itinerario divuelonan manera normal entre Aruba cu Venezuela, pero tin consecuencianan di otro banda por ehempel den caso di e botonan cu ta bin Aruba, caminda cu un di e problema ta e barconan cu tabata trece mercancia di contrabanda. Den sentido aki Minister di Transporte a splica cu e la zorg pa manda un carta na tur e instancianan concerni cu un peticion pa restringi e botonan cu no ta registra na Venezuela como barco di carga y si no ta laga controla kico nan ta trece, e ora nan no mag di drenta pais Aruba.

E barconan aki mester haci nan diligencia di e respectivo registro na Venezuela, pero tambe cu e control debi na Venezuela prome cu e mercancia por drenta na Aruba. Gobierno tin e responsabilidad pa proteha no solamente Venezuela sino Aruba tambe y pa evita cu den futuro e frontera mester cera bek door cu nan ta contrabandia productonan ilegal cu no ta autorisa pa drenta Aruba.

Corsou tambe lo bin cu e medidanan aki, y cierto comerciantenan no a spera e consecuencianan aki, caminda cu nan a haci nan inversion, anto mañan barco a drenta registra pero cu productonan cu prijsnan mas abou, e ora ta bay haya nan mes den dificultad. Minister di Transporte di pone e restriccion necesario pa evita cu cosnan ilegal por drenta Aruba. Minister di Transporte a expresa cu e ta di acuerdo cu esaki pero cu gobierno di Aruba ta haci tur di nan banda y den todo caso mester proteha y pone cu e reglanan mester wordo cumpli cu nan. Ta consciente cu situacion di Venezuela ta basta penoso unda cu un famia ta biba cu 20 $ pa luna, pero cu a nan mes mester tuma e control di nan situacion y riba esaki Aruba lo bin cu registracion cu mester ta wordo acepta y esaki a wordo palabra caba cu formularionan cu gobierno di Venezuela ta bay aceptanan y na base di esaki mas control lo cuminsa bini, y keda combati cu esaki den un forma u otro, Minister a señala.

Finalmente mester yega na un acuerdo cu e minister di Finanza como organo encarga di e parti di Aduana pa revision di e documentacion di e tipo di barconan aki, unda cu un carta a wordo presenta na tur e Ministernan y a pidi tambe pa control riba lama , caminda cu nan ta bezig cu reunion pa un maneho riba e punto aki. Asina e mandatario a finalisa bisando.

Comments

comments