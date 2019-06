Lo respeta y considera tur opinion, pero awo ta momento pa San Nicolas bira prioridad

San Nicolas merece y tin e derecho di por tin e oportunidad di tin un desaroyo otro di un refineria (of banda di un refineria. Esakinan tabata palabranan di Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber durante rueda di prensa di Gobierno cu a tuma luga dialuna 24 di juni. Minister Oduber a elabora riba e posibilidad pa desaroyo na San Nicolas cu ta forma parti di diferente plan pa varios aña caba.

Diferente Gobierno desde Aruba su Status Aparte, a boga y para pa locual cu Aruba ta haci bon. Aruba ta bon den turismo y a sobrevivi y scapa economia a traves di turismo. Despues di cu pa hopi aña a papia tocante moratorio riba hotelnan, Gobierno actual desde December aña pasa, ta nenga tur peticion pa hotel a base di e uitbreidingsplan di Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP). A condiciona, limita y stipula kico por sosode den e centro di ciudad, waf y San Nicolas. Y a base di un ley cu tabatin di all-inclusive y ‘vergunningstelsel’ cu a wordo duna, semper a bisa den maneho di Gobierno cu; San Nicolas merece y tin derecho di por tin e oportunidad di tin un desaroyo otro, cu un refineria of te hasta banda di un refineria.

No ta pa casualidad cu den e ley di Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (LRO) cu ta basa su mes riba e maneho di ROP, desde 2009 ya caba a delinea e area cu ta sirbi e proposito di desaroyo turistico industrial cu mester tuma luga pariba di nos isla. E area ta core practicamente for di prizon bay den e area di Sero Colorado, bay te riba e klip riba di baby beach. Full e area aki a wordo designa for di mas di 10 aña pasa caba como un area cu por wordo desaroya, Minister Oduber a enfatisa. Anteriormente no tabatin e ROP, pero e tabata define den e asina yama ‘Plan Maestro di Sasaki’.

Gobierno actual esta Gabinete Wever – Croes 1 den cuadro di e maneho pa preserva MAS ainda nos naturalesa, a limita e area anteriormente delinea. Di e forma aki brindando proteccion na full e area te na KIA haciendo esaki uno natural/berde cu mester wordo manteni! A laga solamente e parti riba e klip (pues no abou unda Baby Beach ta), como area di desaroyo y un parti tambe abou na ruina di Nanki Club y algun area chikito cu no tin balor di naturlesa cu por bin boutique hotel cu maximo di 40 camber. Pues Gobierno a limita e area di desaroyo cu 70%!.

Pesey ora cu scucha diferente grupo cu ta lanta y papia di cuida nos medio ambiente, ta respeta y duna oido na tur paso den un democracia e base principal ta, cu tur hende mag di duna su opinion, pero na final di dia ta e bienestar general di e Pais, pa e area y e hendenan cu ta biba den e area ta conta, Minister Oduber a enfatisa.

E proyecto di hotel, esta Three Rivers ta basa riba dos fase. E prome lo posiblemente incia e aña aki ainda, mirando e desaroyonan cu a tuma luga durante e ultimo dianan. Gobierno alabes a scoge y bisa cu no kier mas desaroyo di e tamayo aki den e area. Ta reconoce cu mester uno cu ta All-Inclusive considerando cu actualmente San Nicolas no tin mucho pa ofrece. Durante hopi aña no tabatin pa ofrece economicamente, sinembargo den balor, humano, historico cultural, e ta un di e areanan di mas rico na Aruba! Pero lamentablemente a mira San Nicolas bay atras den e ultimo añanan y bira un populacion mas chikito, negoshinan a cera y hendenan a bandona e area. Ademas, den e ultimo rapport di CBS, ta indica cu San Nicolas ta un di e barionan cu porcentahe di mas halto di desempleo riba nos isla. Esnan cu si ta traha den e area, ta confronta cu e ta costa nan hopi mas pa yega trabou como cu mester mobilisa pa playa of Noord, lagando 20-25% di salario atras na transporte etc.

Minister Oduber a termina bisando cu ta importante pa para yriba e puntonan aki cual pa hopi aña a forma e base di intento di diferente Gobierno, pa bin cu industria hotelero den e area aki.

