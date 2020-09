Lo recauda fondo pa yuda Shady yega Hulanda pa haya su tratamento medico avansa

Sra Romero cu ta mama di Shady un hobencita durante un conferencia a splica cu Shady su malesa cu e tin no tin no tin ayudo pe na Aruba, e ta sufriendo di un malesa di sangramento via di nanishi y door di esaki e tin anemia. Sra Romero a sigui splica cu e hobencita tambe tin migraine y esaki ta pone sufri di dolor di cabes fuerte y ta cay flauw mayoria biaha. Ainda no tin un diagnostico pa loke e tin, unda e tin un problema cu e celnan bon den bo curpa cuminsa ataca bo sistema den bo curpa y no tin forsa y animo pa nada. Shady ta pasa di camber pa sala debi cu su sistema no ta halto pa yude. E ta riba un tratamento cu no ta hayando nada p’e y te awor aki famia ta buscando un manera pa bay afo pa haya tratamento medico. Lo recauda fondo for di diasabra e.o La Sallestraat lo ta un di e punto, Santa Cruz, rotonde di Noord y riba LG Smith Blvd banda di e brug. Un tratamento di casi 20 mil florin y esaki lo por cumpli cu tur cos pa yega Hulanda, tur cos lo ta via di Hulanda y tin full un tratamento ta warda Shady. Cada florin ta yuda.

