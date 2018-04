Lo purba renegocia e contract di Lotto pa Deporte cu Canadian Banknote

Den relacion cu caso di Lotto gobierno anterior a renoba un contract cu tabata riba mesa cu compania Canades di Lotto, cu supuestamente tabata beneficioso pa deporte na Aruba. Pero na final di dia despues di haci algun revision por a ripara cu e contract aki a wordo cera den hopi mal termino. Minister di Deporte Dangui Oduber ta amplia.

E problema cu ta presenta den actualidad ta cu e contracto actual di compania Canades di Lotto ta cu ora un contract ta wordo firma lo tin un termino di 3 pa 5 aña, anto despues di cierto evaluacion si e ta conveni na e partidonan, e ora por bay over na prolonga e contract aki di otro 3 pa 5 aña mas.

Den caso specifico di Lotto pa Deporte, segun Minister, e gobierno anterior a renegocia un contract, y pa haci e situacion e contract a haya un prolongacion pa 15 aña, te na aña 2026 caminda cu gobierno tin 8 aña mas mara cu e compania aki.

Diferente conseho huridico a wordo solicita caba riba e contracto aki di parti di Minister di Deporte, y tin cu pone den un balansa si e ta conveni land Aruba pa kibra e contract unda na final di dia lo tin cu paga un daño y perhuicio, deporte ta keda ricibi menos placa.

Gobierno ta bezig cu reunion pa sinta na mesa cu e grupo Canades di Loto pa splicanan kico ta e situacion y e intencion di gobierno, cu e unico meta pa deporte haya su entrada cunan ta genera cu lotto pa deporte. No por lubida cu Lotto pa Deporte a wordo funda pa genera placa pa inverti den deporte y no en cambio manera e ta parce cu lotto a wordo funda pa genera placa pa un grupo Canades.

Localmente tin diferente compania cu a mustra interes caba riba e topico aki, y cu nan mes por maneha esaki y sigur gobierno lo a duna preferencia, pero prome lo mester haci un bon analisis y wak bon kico lo por ta e consecuencia, pasobra no por cay den un situacion cu no ta conveni Aruba tampoco.

Lo purba di yega cu un acuerdo nobo cu grupo Canades y splica tur e argumentonan di unda kier bin y unda kier bay pa wak si nan tin comprension y por duna mas placa cu nan ta wordo genera pa deporte, aunke e caso ta den corte y no tin un decision ainda.

Minister di Deporte ta wardando e sentencia di bodem procedure den corte riba e tema aki, y una bez lo Aruba lo a gana e sentencia sigur pasobra den statuut ta poni gobierno cu esun cu no por kita e miembronan di Raad Van Toezicht, e ora lo bay tin mas espacio pa negocia cu e grupo Canades.

Pa ultimo gobierno lo por distancia su mes di fundacion actual di Lotto Pa Deporte y alabes lanta nan mesun fundacion y lo keda 100% den beneficio pa deporte , pero riba esaki Minister di Deporte Dangui Oduber a splica cu prome cu esaki gobierno mester wordo tuma un decision final riba e tema di con lo para bira, ya cu esaki a para bira un trend, manera Fundacionnan di Lotto y Arikok lo ta e mesun cos awor aki, unda despues di eleccion statuut a cambia pero sigur nan ta considera pa bin cu fundacion nobo cu si ta bay sirbi pa un proposito .

Den caso di Lotto pa deporte no por ta posibel cu interes personal nan ta sirbi y no den funcion di interes di e Deportistanan cu tanto ta merece, unda como Minister di deporte lo a reuni cu tur e federacionnan di deporte y tur ta bisa mesun cos, y tambe e secretario di comite olimpico Arubano Sra. Nicole Hoevertz cu tabata secretaria di Ministerraad anterior, a informa cu nunca e la reuni cu ex Minister Alex Schwengle y cu e no a yega di haya ni un florin di Loto pa Deporte.

Den e ley lo tin ancla cu 10 % di e ganashi di loto pa deporte mester bay pa comite olimpico pa prepara e atletanan cu ta bay participa na weganan olimpico, kiermen cu nan kier forma un cartel unda a nan so ta dicidi con e placa di deporte ta wordo maneha.E situacion aki ta inaceptabel y e no por sigui asina. Den e proximo simannan lo tuma un decision, siendo cu door di esaki deporte ta wordo perhudica. Asina Minister Dangui Oduber a conclui.

