Lo por tin scarsedad den producto, y pronto algun prijs tambe lo sigui subi

Ultimamente por nota diferente comentario den comunidad cu ta asina cu salarionan ta baha, no tin suficiente placa pa cumpra cos, y gastonan cu prijsnan ta sigui subi. Ta bisa pa come saludabel, pero nos cumindanan no ta bira mas barata. Nos a acerca Frans Ponson di Comerciantenan Uni pa e perspectiva di e situacion aki for di punto di bista di comerciantenan.

Ponson ta bisa cu nos tur por wak rond mundo cu tin diferente problema financiero pa motibo di e pandemia, dus no pa Aruba so unda tin awor mayoria compania haciendo uzo di subsidio. Si gobierno no lo a subsidia, hopi comerciante lo a cera porta na Aruba, “cual ta mustra cu e situacion ta hopi malo cu berdad no tin manera aworaki pa comerciantenan bisa pa subi prijs.”

Cu cosnan ta keda subi so, ta parcialmente berdad y parcialmente no segun sr. Ponson. Nos tin un mercado liber na Aruba cual ta hustamente mantene prijsnan abao. “Esey ta bon di tin un democracia manera nos tin na Aruba y competencianan pa zorg cu si un haci un locura, e otro di biaha ta buta un special pa trece cliente.”



E berdad si ta cu tin algun prijs cu a subi y lo sigui subi, manera containernan di China a duplifica aworaki. Na Merca, pa via di tur lockdown, tur hende ta kedando cas, y gobierno Mericano a baha interes di prestamo casi na nada, y door di esaki tin hopi actividad den construccion na Merca aworaki. Aworaki comerciantenan tin dificultad pa haya materialnan di construccion akinan na Aruba, e prijs di palo a bira practicamente casi dobbel por ehempel. Hasta suppliers ta dunando bo menos tempo si bo no contesta pa e bay bende otro hende. Esaki no ta conta pa tur item, tin algun prijsnan cu sigur a subi y pa awor no ta bay cambia.

E comerciante ta kere cu e problema si ta cu lo por bin scarsedad di algun productonan, no di tur cos, pero algun producto specifico awor cu comerciantenan no por haya pa supermercado y ta mirando con lo haci. “Tin algun producto cu tin chens lo bira mas scars den e lunanan cu ta bini.”

Comments

comments