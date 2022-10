Diaranson anochi Departamento di Calamidad di Aruba a yama un conferencia di prensa hunto cu Meteo Aruba y DOW. Sr Rino Hermans a duna un update di e sistema tropical invest 91L cu durante dia a hala hopi atencion den media social.

Kico lo por spera oranan nos dilanti

Sr Hermans a informa cu Meteo Aruba y Hurricane center na Miami ta den consulta cu otro, sr Hermans a informa cu Aruba no a declara un crisis pa cu e sistema aki considerando cu e ta un tropical wave structura pero e no ta un tropical depression y ni tropical storm, e ta cargando un cantidad di Aruba y no ta mucho mas di loke a experencia den e prome warning pa cu Bonnie cu tabatin awacero di 38mm y loke ta calcula cu lo afecta Aruba den siguiente ora ta mas o menos 45 mm. Como calamidad di Aruba ta informa cu Aruba tin un capacidad di carga di yobida di 80mm di awa y considerando e ultimo awaceronan y hibando den nos analisis den saturacion di tera cu ta premira e mobilidad di trafico den siguiente ora di pasada mas pisa di e sistema e trafico por bira dobbel debi na e awa.



For di departamento di calamidad ta pidi doñonan di trabou pa consideracion pa empleadonan por tin dificultad pa yega trabou si hopi awa basha, y e awa pa cana cu caminda bay lama bek por dura mas di lo normal cu a custuma.

Di parti meteo Aruba

David Barkmeyer di meteo Aruba a informa cu for di fin di siman a sigui un ola tropical basta forma parti central tropical di atlantico pero tabatin un chens abou di forma pero segun dianan a pasa el a cuminsa haya mas forma y yegando banda di zuid oost di barbados a dune un medium te chens fuerte den e cinco dianan. E sistema a cuminsa drenta area di Caribe, e tin un area di presion abou cu a forma hunto cune y ta cana pareu cu e sistema y e sistema inicialmente tabata mucho mas impresionante ora bo mire oost caribe di Caribe y a perde basta di su parti pero loke ta tera di e islanan unda e ta pasando a pone cu el a parti den dos, un ta bay noort west, y algun ta pasa areanan di e islanan ABC y otro parti a keda banda di Trinidad e momento cu e conferencia tabata activo. E sistemanan aki ta fastioso cu por causa awacero den transcurso di 24 pa 48 ora. Y pa es motibo a saca un alerta di maltempo cu ta validad pa 12or di merdia. E tempo si a haya poco forsa y lo pasa mas rapido den e proximo 24-26 ora. Lo por tin algun awa den oranan di marduga, y e awa mes lo ta diahuebs mainta trempan y pa es motibo meteo a pone alerta parti mainta, ta calcula awa te cu 45 mm cu lo por spera entre 2 pa 3 dia te ora cu e tempo aki pasa completo. Te ainda e ta un tropical wave, tur cos ta pasa rapidamente bay un rato lama ta bira bruto, awacero y lamper cu strena.

DOW su team ta prepara pa cualkier novedad riba caya

Marlon Croes director di DOW a informa cu ta spera 25-45 mm di awa y considerando a pasa den Bonnie algun tempo atras cu a laga 38mm di awa y siman pasa tabatin algun awa a cay cu a trece 37mm di awa. Bonnie nos a handel esaki hpi bon sr Marlon a menciona pero algun caminda a keda bou di awa y e tera ainda ta satura y esaki ta trece cune cu cualkier awa cu cay por duna dolor di cabes.

E prome lugarnan cu ta keda afecta ta trafico pa esnan cu ta den nan fluho debi cu e awa lo tarda pa bay lama y pesei ta pidi comprension na e automoblistanan y doñonan di trabou pa pasenshi. Pa DOW a pasa riba e lista di puntonan debil cu tin den nos infrastructura y unda pa cera caminda y baricada y pomp pa yuda area debil den e caso aki. Lo tuma precaucion unda lo tin cu tuma di biaha. Y despues di e pasada lo haci e caminda limpi unda tin molester di santo, asina sr Marlon Croes a menciona durante e conferencia.