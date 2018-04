Lo pidi gobierno di Reino pa e acuerdonan firma cu Venezuela pa a habri frontera

Presidente di Parlamento lo pidi Reino e acuerdonan firma cu Venezuela tocante apertura di frontera, pa cual mr. Ady Thijsen, presidente di Parlamento ta amplia.

Sr. Thijsen pa hopi aña caba ta sigui e desaroyo, e proceso aki. E ta contento cu Aruba ta forma parti di Reino, cada pais ta autonomo den Reino y cada pais tin nan interesnan economico. Na 2010 a firma cu Nicolas Maduro pa e proyecto di e pipa di gas. Na aña 2013 nan a firma acuerdo economico y maritimo, anto e dia cu Citgo a bini tambe nan a bisa cu un di e obligacionnan di e contract ta cu e refineria mester bay drive cu gas, y aunke presidente di Parlamento a expresa cu mester ta positivo, keto bay despues di e firma tur e acuerdonan aki mester ta alerta y wak finalmente na cua interes bo ta sirbi.

E aña aki Repsol ta bay duna claramente despues di 8 aña di cuanto gas ta bay tin y si e ta rendabel of no. Den e zona unda cu nan haya e gas, ta un cos cu Reino lo deal cu Venezuela pasobra cu Venezuela ta den e mesun zona cu nos.

Den sentido aki, presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen a señala cu e no kier pa firma acuerdo pa interesnan personal, unda mester ta beneficia nos tur y pais Aruba. Parlamento lo sigui e proceso aki di cerca pa wak kico por a pasa. Citgo tambe a bin bek, nan kier papia y a bisa cu cosnan a bira miho y lo mester pasa na e 2 fasenan importante ey pa logra e beneficio pa pais Aruba.

Parlamento ta kere den transparencia y gobierno su puntonan mas importante ta integridad, transparencia y bon gobernacion. Nan lo no haci’e den palabra so, pero den hecho tambe, y Sr. Thijsen a expresa cu tin confianza riba esey caminda cu tur acuerdo cu a wordo firma merece di tin e contenido aki como esunnan cu ta representa e pueblo di Aruba.

No por ta cu documentacion importante ta yega na un otro Parlamento di Reino y no Aruba. Tur documento y acuerdo cu ta wordo firma pa Pais Aruba, Parlamento mester wordo notifica y haya esaki, pa nan wak’e y analisa tambe.

Mester tene cuenta cu Aruba como parti di Reino tin cierto afspraaknan haci, e ta poni den statuut y mester tene cuenta cu esaki. Manera e articulo 3 di e statuut entre otro, cu ta bisa cu Asuntonan di Relacionnan Exterior ta cay bou di Asunto di Reino y esey ta e autoridad cu Reino tin. Loke ta firma di tratadonan internacional, ta Reino ta firma, manera e acuerdo di gas, pero esey no ta kita afo cu Parlamento mester haya sa di e parti cu e transparencia cu tin riba esaki , como parti di e proceso.

Pa ultimo Parlamento por yama Minister President y Minister di Algemene Zaken, y pidi informacion tocante loke ta pasando; y si por tin documentacion cu na e momento ey ta importante pa nan tene, ta pidi nan tambe y asina mester keda traha como parlamento y gobierno conhuntamente unda cu decision cu ta cay den Reino cu ta toca pais Aruba , parlamento di Aruba tin derecho pa pidi nan, segun Sr. mr. Ady Thijsen, presidente di parlamento di Aruba.

