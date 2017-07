Lo percura pa pueblo haya respuesta riba peticionnan haci

Partido POR, E Forsa Nobo, na momento cu drenta gobernacion lo percura pa Pueblo haya un respuesta den un tempo defini riba peticionnan cu ta keda haci door di e ciudadano. Andin Bikker canando den Pueblo a constata cu hopi persona ta haci diferente peticion manera, pa tereno, bouwvergunning, permiso pa habri restaurant etc. etc., pero ta tarda pa nan haya un contesta.

Partido POR e Forsa Nobo no ta señala preocupacion so, pero ta trece solucion tambe. Si mester tuma ehempel di Hulanda nan a cambia nan leynan caminda nan ta garantisa e ciudadano cu den un cierto tempo cortico e ta haya respuesta riba e peticion cu a wordo entrega.

Na Hulanda a base di ley na momento cu Gobierno no cumpli cu responde un ciudadano den un tempo defini, sea ta wordo conclui cu automaticamente e peticion a wordo honra y of ta pone un multa cu Gobierno mester paga e cuidadano (“dwangsom”), pa asina stimula cu e propio Gobierno ta duna un respuesta na tempo.

Sea cu e respuesta ta positivo of negativo, gobierno tin e deber di notifica e persona cu a haci e peticion. A base di nos Constitucion na momento cu un ciudadano haci uzo di su derecho pa haci un peticion na un instancia gubernamental, e mester por haya un respuesta den un tempo defini pa e por haya claridad unda e ta para. No ta humano cu Gobierno ta tene nos ciudadanonan den insiguridad, tin biaha pa añanan largo.

Importante den tur e proceso aki ta cu e ciudadano cu haci un peticion haya un claridad referente loke el a pidi.

A tuma nota tambe cu e minister encarga cu infrastructura constantemente ta crea e impresion cu “Akkoord conform verzoek” cu e ta firma den e skina di e blachi na momento cu e personanan yega cerca dje pa ayudo, pero hopi biaha na momento cu e persona yega na e otro departamentonan, nan ta wordo avisa cu e firma no tin mucho balor den e proceso cu mester wordo encamina. E minister di infrastructura ta creando pues insiguridad den nos Pueblo, mirando cu den bista di eleccion na momento cu e persona acerca e minister, hopi biaha e ta duna e ciudadano un speransa falso dor di firma den un skina di e peticion “Akkoord conform verzoek” cu e persona lo ta bay bin na remarca pa haya un pida tereno.

Parlamentario Andin Bikker por a tuma nota di diferente cartanan di e indole ey for di 2010 bin ariba. E situacion aki ta di lamenta cu un mandatario cu ta esun cu supuestamente mester ta responsabel, hopi biaha ta crea speransa falso cerca esnan cu ta haci peticion.