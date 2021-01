Lo mester cuminsa parti mas multa pa doño di mascota iresponsabel na Aruba pa bini cu cambio

Ainda tin hopi cachonan chikito por ehempel cu ta wordo treci na Centro di Control di Cacho na Wayaca, pero tambe cachonan di edad of cu no ta ‘cute mas’, cual ta factornan cu ta sosode hopi akinan na Aruba segun veterinario Irene Croes. “E puppies ta cute pero ora nan crece nan no ta cute mas y kier dump nan anto esey ta hopi facil akinan na Aruba ainda pasobra no tin sancion of bo no ta wordo confronta cu bo responsabilidad pa cu e mascota cu bo a dicidi di tuma riba bo mes.”

E veterinario ta subraya cu hopi hende kier culpa gobierno paso ta pone bestia drumi pero mester wak e doño cu no tin e cariño suficiente pa keda cuida e mascota te ora e tin e edad grandi of responsabel suficiente pa dicidi di sterilisa su mascota.

E ley di cacho t’ey, y algun hende si a haya boet caba pa loke ta ley di cacho, nan no tabata contento logicamente pero mester cuminsa un caminda. Mal propaganda tambe ta propaganda, esun cu haya boet lo bisa otro hende cu el a hay’e paso su cacho tabata riba caya, y esey ta algo cu lo kier pa sigui pasa lamentablemente si ta asina e mester sosode. “Nos tin di cuminsa atende responsablemente cu nos cacho.”

Mester mantene bo cacho den cura, e ta un ley, dus si mas hende haci e , hunto nos por cuminsa baha e cantidad di cacho riba caya.

Ta topa cu cahanan cu cria di pushi of cacho mara na mata of na meter di awa na Wayaca, y p’esey ta pidi hendenan pa trece e bestianan ora cu e lugar ta habri pa e persona wordo atendi. Ta hopi importante pa bo wordo atendi pa nan por haya poco datos di dje, pa wak con por atende cu ne.

