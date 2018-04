Lo introduci ESTA pa turistanan Venezolano

E situacion actual di e pais bisiña Venezuela no e ta esun di mas desea awor aki, y den sentido di turismo mester ta cauteloso cu e ruta cu a habri bek pa turistanan pero tambe pa e barconan di fruta cu berdura. Lo introduci un ESTA estilo Mericano pa turistanan Venezolano, pa cual Minister di Turismo Dangui Oduber ta amplia mas.

Gobierno kier bin cu un protocol special pa asina por certifica tur locual ta wordo importa awor aki, anto riba esaki ta introduci un ESTA estilo Americano anto e ora lo tin un miho screenprocess di tur hende cu ta bin bo pais. Dado momento ta hendenan cu bo no ta desea pa bin Aruba como turista ESTA lo salvaguardia esaki den su proceso final.

Esaki sigur mester wordo introduci pa pais Venezuela pa tin un miho checkpoint pa no hayabo cu personanan cu no ta bin como turista, pero cu realmente lo kier probecha e situacion pa bin keda na Aruba pa semper y gobierno no por permiti esaki.

Asina ta cu e frontera a wordo habri bek cu Venezuela pero mester get solo e turistanan cu ta bin duna ganashi na turismo y keda na hotel cu ta esunnan cu Aruba ta conoce. Pero den e ultimo añanan aki por mira cu e turistanan aki a disparce ya sea cu nan a emigra pa Colombia, Panama of Miami mes.E mercado fuerte di Venezuela cu Aruba a conoce practicamente no ta existi mas y esey ta un reto unda cu tin un bashi den e mercado. Lo tin cu wak con lo por yena e bashi bek cu mercadonan nobo na Merca mes of na Venezuela mes cu e ta mustra dificil awor aki pa haya e tipo di turistanan di e nivel aki bek cu Aruba semper tabata tin.

Colombia ta un mercado hopi fuerte y aña pasa a duna indicacion cu e ta creciendo y ta hopi stabiel. Den e ultimo decada Colombia a cambia hopi y a bira un mercado hopi interesante pa explora y mester facilita e proceso pa e turista Colombiano por bin.

Tin hopi drempel ainda pa nan por bin, y riba esaki e mandatario a papia esaki caba cu otro ministernan, pa agilisa e proceso y tin mas mercado den Sur America manera Bolivia cu aunke no tin un economia fuerte si tin hopi hende cu hopi placa cu ta biba den e pais ey. Esey ta e grupo cu ta interesa pa bin Aruba mester tin e porta habri, unda ta bezig awor aki cu un reisagentschap di 10 mil turista Boliviano, pero e problema ta cu Aruba tin Visa pa Bolivia. Mayoria pais den Caribe, concurencia di nos pais a elimina e visa, pero mester ta consciente y evalua cu si kita e visa lo bo hayabo cu hendenan cu kier bin pa biba y mester tin cuidao riba esaki, segun Sr. Dangui Oduber, minister di Turismo.

