Lo introduci castigonan mas severo den caso cu un preso purba scapa for di prison

Ministerio di Husticia bow guia di mr. Andin Bikker, conjuntamente cu DWJZ y otro departamentonan concerni, ta trahando riba propuestanan di ley, caminda cu lo bay update diferente leynan cu ta regarda Husticia, Seguridad y Intgegracion.

Entre otro e minister ta evaluando pa aumenta e castigo pa esnan cu brinda ayudo na prisoneronan pa purba scapa for di prison. Articulo 2:146 di Codigo Penal ta stipula: ‘Hij die opzettelijk iemand, op openbaar gezag of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid beroofd, bevrijdt of bij zijn zelfbevrijding behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.’. Ta evaluando pa aumenta e castigo capta den e articulo menciona di 4 pa 6 aña, y asina subraya seriedad di e crimen.

Ademas, adicional na e hecho cu un preso concerni lo mester sinta e castigo impone den su totalidad y por haya castigonan adicional y disciplinario, ta evaluando pa introduci mas tipo di castigonan severo pa esnan cu purba scapa di prison, similar manera ta existi na entre otro Merca, Canada, Francia y diferente otro paisnan rond mundo.

Minister Bikker semper ta subraya cu leynan ta e ‘software’ di un pais, pues mester adapta leynan constantemente pa por tin instrumentonan huridico efectivo y moderno, pa por adresa e retonan cu nos pais ta enfrenta.

