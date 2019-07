Lo introduci articulo nobo den Ley di Admision lo yuda combati (mal) uzo di peticion di asilo

Venezuela keto bay ta keda un peso pa nos comunidad, pa cual nos redaccion di Mas Noticia a combersa cu minister di Husticia, mr. Andin Bikker, ariba e tema aki, cu ta causa di gran preocupacion den nos comunidad, con pa tin un miho control na nos frontera.

E mandatario a cuminsa na splica cu e siman aki ta drenta na vigor, articulo 19 N volgende nobo di Toelatingsbesluit: Prome cu e cambio aki, desde 2008/2009n tabata tin un articulo 19 cu tabata eigenlijk skirbi pa un tempo cu tabata conoce un peticion di asilo pa aña. Desde mei aña pasa a conoce un crecemento sin precedente di peticion door di e situacion na Venezuela. Door di esaki e articulo 19 tabata skirbi pa un tempo unda cu no tabata tin asina tanto hopi peticion, unda cu tabata tin un (mal) uzo di e articulo aki. E proceso legislativo tin biaha ta tarda, pero e mandatario a gradici tur esunnan cu a haci nan esfuerso cu e siman aki e ley aki lo wordo publica den e Publicatieblad, pa e drenta na vigor. Esaki ta e base pa e maneho ‘lik op stuk’, cu ta manera un persona yega Aruba, di biaha por discerni na un manera hopi lihe, si ta un persona legitamente ta buscando asilo of, manera hopi biaha ta e caso, den 97& di e casonan, ta topa cu personanan indebido di e procedura aki pa alarga nan estadia aki. Y cu e cambionan aki cu lo drenta na vigor, esaki ta pasa pa pasado.

E mandatario a haci uzo di e ehempel, cu’n persona cu yega for di Panama y/o Colombia for di Venezuela, di biaha por tuma un decision tiba su peticion, pa motibo cu Tratado Internacional ta prescribi cu si e persona a yega na e prome punto di yegada, caminda cu por a pidi proteccion di un tratado, ta eynan mester haci’e. Y no ta pasa via otro puntonan prome cu yega Aruba.

Los di esey, si ta p.e. ta persona cu a yega di wordo deporta y ta haci uzo indebido di e procedura di asilo pa keda Aruba, esey ta pasa pa pasado, di biaha por wordo detecta y por tuma un decision hopi rapido.

E cambio aki ta hopi instrumental den nos legislacion, pa den todo caso cuida e fronteranan, cuida e mercado laboral. Debi na e situacion sin precedente na Venezuela. Los di esey ta bezig cu e ampliacion di e facilidadnan di FOL, bandi airport, pa e Schiphol model. Esaki ta ora cu’n persona yega via airport of na un manera no legal na nos costanan, di biaha, no obstante cu e pidi asilo, purba haci uzo indebido di asilo, e persona lo keda deteni na e centro pa control ariba e aspecto di salubirdad y den un tempo record di 8 dia, pa wak si su peticion di asilo tin merito y si no ta asina, e persona aki por wordo manda bek pa su pais.

Ta pasonan cu ta tumando desde a asumi gobernacion. A tarda un poco door di un escasez den experticio pa cu esaki, pero ta yegando unda cu mester yega y ta dunando tur e maximo esfuerso pa tene e situacion aki bou di control. Y eigenlijk e deseo ta pa bin cu’n resolucion na Venezuela mes, ya cu na final di dia, ta e problemanan social y di otro indole cu ta resultando ayann ta desbordando bin den nos direccion y tur otro pais cu tin frontera cu Venezuela.

Te asina leu, minister di Husticia, mr. Andin Bikker.

Comments

comments