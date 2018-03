Lo haci lo posibel pa proteha e medio ambiente durante cobamento na waf

Tin hopi peticion di barconan pa bin establece na e area di Barcadera premirando cu den algun momento situacion cu Venezuela lo wordo stabilisa bek, pero riba esaki director di APA Sr .Jossy Figaroa a splica cu mester tuma na cuenta tur factornan cu lo por afecta den un panorama asina.

Barcadera no tin suficiente espacio pa duna na e barconan cu lo tin e intencion di bin pa keda drumi por ehempel 3 luna siendo cu tin trafico constante di otro barconan cu ta trece e containernan na Aruba cu diferente material entre otro piedra, santo y gas

APA pa tuma esaki den consideracion y kisas lo por considera e idea di bay haci algo na Barcadera banda di e terminal na unda lo por bay uza e material disponibel di e residuo di e limpiesa di e canal di crucero pa traha un pida tereno extra eynan.

Mester cana un caminda basta largo prome cu esaki lo por considera un hecho y kico lo ta e consecuencia cu por a bini. APA tabata tin diferente combersacion cu e e stakeholdernan tambe, cu a splica na DOW, Directie Scheepvaart y Departamento di Naturaleza y Medio Ambiente pa check kiko lo ta e posibilidad kico pa haci y kico no por haci.

Na un dado momento APA ahaya un aprobacion for di gobierno pa APA bay cu e proyecto di e landaanwinning, basta cu APA tene su mes na cierto condicionnan, caminda cu e awa no mester bira troebel y no mag di uza material cu no ta full limpi y tambe a wordo pidi un rapport (MER) unda lo por a mustra e impacto cu e proyecto aki lo por trece riba medio ambiente.

Otro punto importante prome cu aprobacion di e trabou lo ta pa informa e pueblo ora e trabou aki lo ta tuma luga y cu e siguridad cu e impacto riba e medio ambiente unda por ehempel e coralnan cu tin patras riba e rif, no lo sufri di e trabaonan cu lo wordo haci.

Asina tambe,Director di APA a splica cu tin cierto yerba cu ta yama talasium y tin un parti cu ta bay wordo tapa, unda cu ta bay pone e tera, pa pidi gobierno un ontfeffing na gobierno pa por logra traha riba esaki.

Pa ultimo Director di APA Sr .Jossy Figaroa a puntualisa cu ta importante tambe pa proteha y tene cuenta e cuido di e calco den e area di trabou y lo keda rondea e miho forma pa organisa y busca un miho maneho cu ta posibel di e situacion aki y contempla pa medio ambiente no lo wordo afecta cu e desaroyo di e proyectonan aki riba nos Isla.

