Lo haci Aruba mas accesibel pa personanan den rolstoel

Tocante e dificultad pa personanan den rolstoel tin acceso na cierto luganan, Minister di Infrastructua a expresa cu esaki ta un beleid contempla den DOW pa bin cun’e pa etende cu e situacion di mobilidad di turista cu rolstoel. Vooral esun cu ta bin cu barconan crucero pero tambe pa e uzo di nos mesun hendenan. Sr. Otmar Oduber, minister di Infrastructura ta amplia mas ariba esaki.

Hopi biaha nos mesun localnan no ta sali cu e rolstoel mirando cu e ta hopi dificil e acceso na por ehempel pa un acceso den un baño, habri of cera un porta, baha of subi un acera tambe ta problematico hopi biaha.

P’esey e ta parti di e maneho den e restauracion cu ta tuma luga, pa tuma esakinan na consideracion y naturalmente haci nos centro di ciudad mas accesibel pa personanan discapacita.

Na nivel di turismo na nivel mundial y akinan ta ripara cu na hotelnan y construccionnan nobo ta tumando esaki na consideracion y gobierno no por keda atras voraal na cetro di ciudad y luganan turistico, segun e titular di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber.

