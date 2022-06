Diaranson 29 di juni 2022 pa 9’or di mainta, nos lo habri e caminda pa asina automobolistanan cu ta bini for di Palm Beach direccion Oranjestad por haci uzo di e rotonde.

Trafico for di Oranjestad pa Palm Beach lo wordo desvia via Keito/Monserat pa yega Palm Beach.

Esaki kiermen cu nos lo cuminsa traha riba fase 2 cu ta e otro mita di e rotonde.

Pendiente pa dialuna 27 di juni 2022 pa 3’or di atardi nos duna un conferencia di prensa y asina presenta e ruta di desviacion pa publico.