Lo funda un federacion cu lo encarga cu maneho di pista di Palo Marga

A tene varios combersacion pa atende e echonan cu tin cu e pista di Palo Marga. Algun luna atras, minister di Infrastructura basa ariba consehonan cu el a haya, di DVG y di DIP, a tuma un decision pa cera e pista temporalmente, pasobra cu no tin niun organisacion cu ta carga y asumi responsabilidad pa maneho di e pista.

Ta insigur pa coredonan practica e deporte di drag. Niun hende no ta asumi responsabilidad pa e pista, y p’esey a tene un reunion cu tur e actornan di motorsport, e.o. dragrace, karting, drifting, di motorcross y tambe Go- Kart. Tur di nan tabata presente den e reunion aki, unda cu gobierno a tene un reunion concreto, unda cu tur e actornan ta di acuerdo cu e proposicion di gobierno, pa mehora e infrastructura, inverti den e tribunanan. Pa tin un federacion pa asumi su responsabilidad pa mantene e pista, pa organisa caredanan di no solamente dragrace of streetlegal, y tur otro disciplina pa cu e deporte aki.

Lo presenta un MOU na tur e actornan. Si nan ta di acuerdo, mirando cu tur hende unanimamente a vocifera nan opinion, cu mester funda un federacion, pa ta responsabel pa maneho di e pista, pa organisa caredanan. Unabes e MOUnan aki wordo firma, cu e intencionnan cu a keda comparti cu tur esunnan presente, y ora cu cuminsa cu e proceso di funda e federacion. Mientras tanto cu esaki ta tuma su proceso, careda por wordo organisa bek riba e pista. E parti di seguro cu esunnan cu ta responsabel pa e pista, mester busca un seguro pa e participantenan ya cu no solamente ta e intencion di organisa caredanan di Street Legal y caredanan local. Pero den pasado hopi careda internacional a wordo organisa riba e pista y p’esey ta necesario pa tin tur cos na ordo pa bin cu caredanan bek. Unabes cu e federacion wordo institui, nan por haci un peticion pa subsidio na Stichting Sportsubsidie.

Banda di tur esaki, mester tin un plan di mantencion tambe, tabata palabranan di minister di Deporte, Sr. Dangui Oduber.

