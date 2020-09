Lo evalua si ta pone Shelter in Place of Ley seco pa fin di siman

Durante e conferencia di prensa Prome Minister di Aruba Sra. Evelyn Wever Croes a papia riba ultimo desaoryo y a papia riba e aumentonan di caso y si nos sigui asina nos ta yega 2000 activo. Tin 40 persona den hospital y 11 ta den ICU. E cifranan aki ta indica cu nos ta bayendo den pio siman y tur e medidanan y decision cu nos a tuma y papia di e consecuencianan no ta dunando resultado cu nos ta desea. Pesei ta anuncia cu mirando e desaroyo aki ta tuma e siguiente medidanan, lo evalua medida di sea, Shelter in place y of ley seco. Esaki ta debi cu den fin di siman bo ta pone hendenan keda paden lo mas tanto, a pidi pa nos keda paden limita e movecion pero no a traha y a considera e dos medidanan.

Tapa boca obliga na pia di trabou 40% di contario

Diabierna lo anuncia esaki mirando cu 40 % di e contagio tumando luga ta na pia di trabou y a tuma e decision cu entrante diabierna ta obligatorio pa usa tapa boca paden di e establecimentonan.

