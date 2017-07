Lo esencial pa cada hende muhe tin den su closet

Apesar cu bo no ta di acuerdo, bo mester tin por lo menos 30 productonan basico cu bo den bo closet. No cabe duda, cu un dama lo ta desea di tin un blazer preto clasico or carsonnan cu ta net, net, yega te na bo enkel, cu ta kedabo, hmm, a la mil maraviya. Al fin y al cabo, tur e esakinan ta esencial pa e fundeshi di bo closet, adkiriendo cualke pida paña cu, kisas e ora ey, no ta match cu niun di bo pañannan, e por ta un blusa, un saya, un sapato. Un accesorio, un set di renchi… Ki bunita combinacion esaki lo ta..

Hey, e por ta hasta un paar di sapato. Pero den otro palabra, poco poco bo ta mix and match, te ora cu bo haya e combinacion perfecto. Aki ta sigui un lista di pañanan y accesorio, cu lo bo por tin den bo closet, pa cumpli cu bo necesidadnan basico, pa bisti mainta, haciendo esaki un experiencia mas facil y cu e por ta algo cu kisas, lo bo por gosa mas di dje…

