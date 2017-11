Lo cuminsa enfoca ariba acercamentonan multidisciplinario

Durante e conferencia di prensa, tabata presente tambe minister di Husticia, mr. Andin Bikker y e ta amplia mas ariba e caso Eugene, cu no tabata tin e final tan spera.

Despues di a wordo confronta cu un incidente di diabierna, cu un incidente lamentabel y diamars atardi, a pesar di a carga speransa na tur momento cu lo haya e hobencito sano y salvo, esaki no tabata e caso. Na mes momento, logicamente, tambe ta pensa un tiki mirando e dianan y e horanan cu tabata pasando cu tabata tin un eventualidad cu e criatura lo no tabata na bida.

Pa clarifica preguntanan cu a wordo haci, su persona como minister di husticia, ta wordo teni na altura di desaroyonan, pero no ta haya detayenan di e investigacion. Diamars mainta, ora cu el a comparti noticia en general cu prensa, esey tabata e informacion cu tabata tin . Den transcurso di merdia, el a wordo notifica di e resultado final.

Bottomline ta cu pais Aruba a wordo confronta cu nos tin hopi tempo sin experiencia. Den historia di ARuba, no ta corda algo asina. E ta hopi lamentabel. Diamars pa 4 or lo bay tin un reunion di conseho di minister extraordinario ariba e caso lamentabel aki.

Minister di Husticia, den nomber di Gobierno di Aruba, ta extende nan palabranan di sincero condolencia na e famianan. E pueblo di ARuba a convivi henter e fin di siman te cu a keda constata cu e hobencito no ta na bida mas.

Tambe a gradici tur e instancianan, Cuerpo Policial, Ministerio Publico, Marina Real, Gobierno di Reino, cu tur a uni pa e buskeda nacional, cu a conduci na e hallazgo lamentabel aki. Awo, Aruba como pais, lo bay den e otro fase, pa deal cu e dolor profundo cu esaki a causa comunidad.

Gobierno ta bezig, ya caba den ministerraad di diasabra, pa bin cu un approach multidisciplinario como tambe e “Veiligheidshuis” cu a wordo inaugura poco tempo pasa door di PG van Dam. Diabierna awo e minister lo bay cera conoci cu e Veiligheidshuis.

Lo bay traha ariba e famianan di riesgo, unda cu criaturanan ta den peliger. Cada un caso ariba su mes ta lamentabel. Mester wak futuro awo y zorg pa esaki ta un “rude wake- up call”, unda comunidad ta wordo sacudi, pero nan mes momento ta un señal cu lo bay dedica extra atencion y preveni casonan di e magnitud akinan.

E proceso ta bay ta pa nos como comunidad, bay purba na un manera of otro, verwerk e dolor profundo aki y mas cu tur e famianan tambe. Siguramente ta den shock awo. Husticia tambe lo mester prevalece pa e personanan cu a haci nan mes culpabel na e acto, sea a coopera of no. Esey lo mester sali na cla di e investigacion cu ta andando, pero en todo caso pa wordo treci dilanti.

Hecho ta, cu esaki a conmove nos comunidad y lo bay tin mas decisionnan concreto y palpabel pa cu gobierno di Aruba. Despues di a tene caba reunionnan urgente, e minister lo informa di e otro decisionnan cu lo wordo anuncia na pueblo. Asina e minister di husticia, mr. Andin Bikker a termina bisando.