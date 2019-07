Lo cuminsa cu’n investigacion nacional ariba e uzo problematico di droga y alcohol

Adiccion na droga ta causa di insiguridad y problema social na Aruba. E ultimo 10 añanan e situacion a bira pio, ta mira famianan kibra, un impacto negativo ariba educacion ariba e generacion nobo. Y daño nan nos productividad laboral. Sr. Glenn Sancatsing, director di Caribbean Reality Studies Center ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Glenn Sancatsing tin mas di 20 aña ta haciendo investigacoin ariba e consecuencianan di adiccion na Aruba. El a sigui bisa cu tur hende cu tin un ser keri cu a cay den droga ta consciente di e problemanan social cu esaki ta trece cun’e y ta sinti e impotencia di no por haci nada. E noticianan ta mustra un efecto preocupante ariba e pilar economico di Aruba, cual ta nos turismo.

Como comunidad nos tin e obligacion pa atende e problema grandi aki, pa proteha nos comunidad. pa evita cu nos hendenan mas vulnerabel ta bira victima y pa para pa e tendencianan actual cu por haci un daño reparabel.

Mas aleu, Sr. Sancansing a sigui bisa cu e ultimo investigacion nacional haci ariba e impacto social di droga na Aruba ta data di 22 aña pasa y ainda e ta wordo uza frecuentemente. Pero e siutacion a cambia. El a bira mas problematico, pasobra nos no tin e problema bou di control. Tin necesidad pa haci un investigacion nacional actualisa y mas amplio pa por bin cu programa y proyecto efectivo pa reduci e impacto negativo di droga na Aruba.

Diabierna a keda anuncia e inicio di e Investigacion Nacional Uzo Problematica di Droga y Alcohol na Aruba, ariba encargo di Minister di Turismo, Salubridad y Deporte y Ministerio di Asuntonan Social y Laboral den cuadro di e Crisisplan Social. Caribbean Realty Studies Center, un centro di investigacion Arubiano cu 20 aña di experiencia, ta responsabel pa e investigacion cientifico aki, cu lo involucra tur stakeholder riba tereno di droga.

E investigado principal ta dr. Glenn Sankatsing cu a haci e investigacion nacional riba e impacto social di droga na Aruba 1997. Lo tin cooperacion estrecho cu tur organisacion cu tin di haber cu e efectonan negativo di abuso di substancia, cu prevencion, rehabilitacion y resocialisacion.

E investigacion lo identifica e factornan di riesgo cu ta laga un persona bira un uzado problematico di droga of alcohol, y cu ta lag’e cay den adiccion y aislamento social. Un uzado casual, cu tin biaha ta dal un drinks of uza un substancia prohibi no ta un problema social, si no tin otro factor cu di riesgo. E investigacion nacional aki lo concentra ariba e uzado problematico di droga of alcohol, pa por identifica e causa y factornan cu ta haci un persona vulnerabel pa adiccion.

Ta dificil pa haya un respuesta valido cu un entrevista sensitivo di un uzado di droga. Esey ta e motibo pa haci e investigacion den dos fase, pa cubri e tema cu un combinacion di investigacion mas chikito. E prome fase tin diez investigacion pa haci un diagnostico di e uzo problematico di droga y alcohol. E di dos fase tin shete investigacion cu ta studia e clientela di cinco organisacion rond di Aruba.

E investigacion aki ta conta cu e cooperacion y sosten di nos comunidad cu ta consciente di e importancia di e tema aki. Particularmente lo envolve instancia y persona cu tin di haber cu e problema aki, pa haya nan cooperacion amximo. Cu e esfuerso di tur hende aki un aña nos por implementa un strategia basa ariba e resultadonan di un investigacion cientifico cu por yuda reduci e impacto social negativo cu droga tin ariba nos comunidad.

