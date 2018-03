Lo construi un Little League Ballpark moderno ariba e mesun tereno existente

Durante campaña a priminti di inverti den deporte, construi facilidadnan nobo y mantene facilidadnan existente. Minister di Deporte, Sr. Dangui Oduber ta splica.

A priminti di rebiba e temponan di gloria di Little League Ballpark, unda cu torneonan Suramericano a wordo hunga ariba e tereno aki, cu ta un tereno di gobierno. E parti di e plan ta pa ehecuta esaki y minister a anuncia cu lo construi un compleho deportivo nobo. Un ballpark unda cu lo bay construi un compleho deportivo nobo. Un Little League Ballpark, State of the Art. Un compleho deportivo cu tur lo ta orguyoso di dje. Un compleho, un parke recreacional unda cu famianan por bin, unda cu mayornan por bin apoya e yiu cu ta practica e deporte di baseball pero tambe ta haci uzo di e facilidad di e parke aki. E fondonan ya caba ta disponibel y p’esey ta anuncia e proyecto aki. E lo ta un proyecto unda cu tur lo keda satisfecho y orguyoso di dje.

Nae momentonan aki, gobierno tin un disputa cu directiva di Lotto di Deporte, pero a manda un carta pa director di Fundacion Lotto pa Deporte cu si di berdad Lotto pa Deporte ta dispuesto cu pa coopera cu e maneho di Ministerio di Turismo, Salubridad y Deporte, unda a splicanan e vision pa bin cu’n compleho deportivo na Dakota. Formalmente nan no a haya un contesta, pero informalmente , e director a avisa cu Lotto pa Deporte tin e fondonan y ta dispuesto pa contribui y coopera cu esaki. Y si en caso, Lotto pa Deporte no kier coopera, tin Canadian Bank Note, cu cual e minister a reuni cu nan y a mustra nan ariba e plannan aki, y Canadian Bank tameb a mustra e disponibilidad pa pone e fondonan disponibel pa ehecucion di e proyecto.

Pa es motibo aki, minister Dangui Oduber a anuncia oficialmente cu e proyecto aki dentro di poco lo bira un realidad. Pa loke ta e fondonan cu lo mester pa ehecuta e proyecto aki, e costo lo ta di 2 pa 3 miyon y un periodo di construccion di 1 aña di tempo. Aki 3 luna lo mester bin un destaho publico y busca financiamento pa purba eda cla cu e proyecto aki pa final di 2018 y si e no logra drenta 2019 cun’e. Pero dentro di un aña, un aña y mei, Dakota y pueblo di Aruba lo haya un State of the Art Ballpark cu Aruba por ta orguyoso di dje.

Pa loke ta Marlboro Ball Park, e intencion ta pa sinta cu e doñonan di Marlboro Ball Park pa nan tambe contribui di nan parti, e ora lo haya un Little League Ball Park cu muchanan ta haci uzo di dje, y banda di dje, Marlboro Ball park lo tin un facilidad pa esunnan mas grandi, p.e. baseball AA.

Di otro banda, minister a sigui bisa, cu tin hopi interes di parti organisacionnan priva di baseball, cu nan tambe tin interes pa sinta cu gobierno, pa nan construi mas parke ariba e tereno, mirando cu e tereno ta uno grandi y e ballpark no ta cubri full e tereno. Pero si en caso tin interes di otro organisacionnan, haci peticion pa un otro ballpark, cual e minister a compronde cu tin interes pa construi un ballpark di parti di diferente organisacion cu a acerca e minister pa construi mas ballpark den e area aki.

E lo bira un estimulo economico sigur pa e area aki, na momento cu e ballpark wordo construi, segun e minister. E parke lo bira un edficio multifuncional, cu lo crea espacionan di oficina, cu Lotto pa Deporte mes por haci uzo di nan ‘meetingroom’ cu organisacionnan deportivo cu kisas no tin un luga pa reuni regularmente, crea e posibilidad aki y e ora como organisacion of como Lotto pa Deporte, ta genera entrada pa su mes, haciendo e facilidad uno sostenibel, creando kiosconan pa bende cuminda ora di actividad, etc. Ta e intencion pa crea un dia di famia pa ora cu e mucha ta haci su deporte preferi di baseball, minister di Turismo, Salubridad y Deporte, Sr. Dangui Oduber a finalisa bisando.

