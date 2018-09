Lo cera rotonde Tanki Flip

Trafico for di Oranjestad ta bira na man robes, Ponton 77 # (dilanti Wema) sali na Tanki Leendert 202 (Misa) sigui pa Tanki Flip 64d pa sali riba e caminda di Tanki Flip/Shaba bek.

Trafico for di Noord lo desvia na Do It Center sigui te Bubali 20d pa rotonde di Hato, te Pitastraat 101e sigui te Ponton 67b pa sali riba caminda di Caya Ernesto Petronia bek.