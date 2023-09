Den conexion cu training y acto protocolario di aña parlamentario nobo lo cera diferente camindanan den centro di Oranjestad y algun lo ta parcialmente cera y trafico lo wordo dirigi.

Mester tene cuenta cu e siguiente fechanan:

Dialuna, 11 di September for di 8’or pa 10:30 di mainta pa e training y Diamars, 12 di September for di 7’or mainta pa 12’or di merdia pa e acto protocolario.

E camindanan cu lo wordo cera ta lo siguiente:

L.G. Smith Blvd for di e crusada cu Adriaan Lacle Blvd pa tur trafico cu ta bai direccion West;

L.G. Smith Blvd for di e crusada cu Paardenbaaistraat pa tur trafico cu ta bai direccion Oost;

Parti di Oranjestraat for di crusada cu L.G. Smith Blvd te cu e crusada cu Wilhelminastraat y

Parti di Zoutmanstraat for di e crusada cu Zuidstraat direccion Oranjestraat.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un peticion na nos comunidad pa evita di keda pega den trafico pa desvia y tuma otro ruta alternativa.