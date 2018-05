Lo busca asistencia di Marina Real pa casonan specifico

Asina ta cu ora artefactonan cu dimension militar ta haci su entrada mester evalua si mester busca e asistencia di Marina Real, caminda cu e artefactonan aki tambe ta bezig bou investigacion formal pa wak ki tipo di granada nan ta y e evaluacion aki ta tumando luga na Marinierskazerne, cerca expertonan. Tambe ta evaluando pa busca asistencia di Marina Real pa casonan specifico. Minister di Husticia, mr. Andin Bikker ta duna mas detaye di e situacion.

Riba esaki tabata tin cierto incidente den pasado tambe dos luna prome cu Minister a ocupa su cargo y no a wordo haci hopi publicidad di esaki unda cu a detecta algo similar cu explosivo cu tabata relaciona cu KIA, pero en todo caso por imagina si un funcionario di cuerpo policial of warda nos costa ehecutando nan tarea ta bay encontra cu un individuonan cu tin hinca den nan cabes cu ta bay haci uzo di e explosivonan aki.

Pa e motibo ey e emergencia di e indole cu e situacion aki cu ta tumando luga, a yama tambe pa por evalua den casonan specifico, manera esun di e muchanan cu a desaparce of e caso di e 300 kg di cocaina cu a wordo confisca, mester pidi cooperacion di Kustwacht.

Mester bisa cu e accionnan cu a hiba na e detencion di e persona aki tabata den conhunto cu Kustwacht, KPA, Douane cu constantemente ta traha den estrecho cooperacion y en todo caso esaki ta e pasonan di emergencia cu ta bou evaluacion bou aparato di husticia.

Riba e topico aki Minister Bikker a splica cu ta busca pa acelera e proceso pa bin cu helicopter pa Aruba manera cu ta expresa den e plan di gobernacion. Awor akinan cu e aprobacion di e presupuesto tin e fondo pa esaki, siendo cu hopi biaha e personanan ta lubida cu si no tin presupuesto aunke por tin hopi intencion y hopi plannan pero no ta bay si no tin e fondonan.

Siman pasa presupuesto a keda formalisa y tin e fondonan necesario pa tende cu esaki, anto helicopter ta bay wordo haya y ta bezig tambe cu e adkisicion di e dronenan, caminda cu Minister a haci un apelacion pa e protocol bay den un forma acelera pasobra e proceso tin biaha e ta hopi formalista y awor akinan a yega na un acuerdo hunto cu otro Minister y cu Gobernador.

Cu e logro di esaki tambe ta bay tin militaire bijstand di Marina Real pa casonan specifico, caminda cu a wordo solicita verbalmente un apelacion pa nan explora e dimensionnan di cua ta e militaire bijstand cu por wordo duna unda a keda pensa riba 3 dimension, aunke awor aki e comandante di Marina Real ta na Corsou pa bay un rato de combersacion cu e General de Vin pa e por wak kico ta e dimension cu nan por duna asistencia riba dje.

Pa ultimo Aruba ta keda den spera di helicopter lo por pone e helicopter cu awor ta staciona na Corsou pa por tin mas disponibilidad pa vigila e area espacial di Aruba y e costanan. E di dos paso ta pone mas patruyanan riba awa di Korpswacht pa vigila nos costanan anto e di 3 ta cu algun tempo pasa tabata tin cierto menasa paramilitar, cu tabata tin patruyanan combina di KPA hunto cu Marina Real y tur e dimensionnan aki por wordo evalua bek pasobra cu e hecho cu a encontra cierto menasa cu explosivo di indole militar riba un hende cu a purba di drenta den forma ilegal na nos costa tin e preocupacion di Aruba pero tambe di Reino Hulandes, segun e minister di Husticia, Sr. mr. Andin Bikker.

