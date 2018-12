Lo bin leynan di proteccion y inclusion di nos hendenan special

Na Aruba personanan cu un of otro limitacion no ta wordo proteha, pa cual Sr. Hans Geerman, di Fundacion Sea Bunita Sea Bo Mes ta amplia ariba e comision den parlamento, cual e ta forma parti di dje, pa proteccion di nos hendenan cu limitacion.

Sr. Geerman a splica cu actualmente tin diferente ministerio ra representa den e comision aki. E comision aki lo mester bay traha ariba tur aspecto pa un persona cu limitacion ta inclui den nos comunidad y automaticamente esey ta nifica tambe, mester bira un ley. Esey ta e punto di salida di e comision aki. Traha ariba tur aspecto di inclusion caminda cu mester bin ley, lo bin un ley di inclusion, pa mañan e personanan aki ta inclui automaticamente. P.e. Infrastructura, cu ora un persona para nan un vak blauw destina pa un persona cu limitacion. Na Aruba no tin espacio pa personanan cu limitacion, y na Aruba meser bin un ley cu tur hende ta cana ariba e mesun liña.

Pa esaki tin un representante di Infrastructura den e comision, cu ta hopi trabao, pa poen tur hende ariba e mesun liña. Tin biaha na Aruba, tur cos ta wordo inventa di nobo mientras cu e ta existi caba na otro paisnan. Pero esaki mester wordo adapta na nos leynan.

META DI COMISION

Awendia no tin taboe mas, en realidad no mester a keda atras den e asunto aki. E comision su compromiso, ta pa bin cu proteccion pa nos hendenan cu limitacion y tambe bin cu leynan caminda cu e persona cu limitacion ta haya derecho, pero tambe proteccion. Y esaki ta puntonan cu a keda trata den orientacion caba. Ta recien e comision aki a keda institui y Sr. Geerman ta spera cu mei mei di otro aña, pa aki 3 pa 4 luna tin tur cos buta, cla pa asina esaki por wordo implementa. E tin cu bira un ley, caminda cu cualkier persona cu ta bay traha un cas, esaki mester para bira no solamete un luga, shoppingmall, hotel, caya principal cu mester tin acceso na rolstoel. Ta tene cuenta tambe cu esunnan cu tin problemanan visual. Nan mester por tin derecho y acceso pa drenta cualkier caminda, banco, supermercado, caminda cu nan no tin dificultad ora cu nan ta cana cu nan garoti. Y e mester conta tambe pa esunnan cu ta ariba rolstoel. Ley ta bin pa nan, ley ta tin pa nan, ley ta bay tin pa proteha nan. Y ley ta bay bin pa nan por tin derecho, segun Sr. Hans Geerman.

Transporte publico tambe mester por ta accesibel facil, sea cu nan ta cu garoti of rolstoel. Tur aspecto ta tene cuenta cun’e y den e caso aki, Prome Minister mr. Evelyn Wever- Croes a mustra su preocupacion pa cu esaki, y den mas tarda den 6 luna, por cuminsa aplica e leynan ariba termino cortico, mediano y termino largo, segun Sr. Hans Geerman.

