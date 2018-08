Lo bin cu’n fundacion nobo di lotto

Minister Dangui Oduber, e mandatario encarga cu Deporte, a bisa cu categoricamente, e compania Canades absolutamente no lo forma parti di e sistema nobo di Lotto.

Gobierno lo mester haci cambio den e loterijvergunning, pa brinda un otro oportunidad na un otro operador pa bay bende lotto, pa bira un competidor di Lotto. Di otro banda, gobienro lo mester lanta un fundacion nobo pa maneha esaki. Minsiter ta prefera un operador local of sino lo mester busca uno di afo. Pero na ARuba mes tin operador cu por maneha esaki, pero e decision no a wordo tuma ainda pa cu e operador. Pero no ta bay cera un acuerdo cu Canadian Bank, ya cu lo tin un compania madre unda tur placa genera ta bay pa Canada.

Pero e intencion di e fundacion di e lotto nobo, specificamente ta pasobra cu ta bay haya e pregunta cu si encaso gobierno gana e caso den corte, den luna di november kico ta bay pasa? Lo bay tin un situacion unda cu tin dos fundacion cu e mesun meta y mesun proposito. Pa loke ta e fundacion nobo, e intencion ta pa crea fondonan necesario pa 1, mantencion di tur facilidad deportivo y 2) construccion di facilidadnan deportivo nobo.

Actualmente tin un Lotto pa Deporte, cu ta manda placa pa Stichting Subsidie Commissie cu ta distribui e placa bou di diferente federacion deportivo. Parti di e placa ta bay pa Fundacion Facilidadnan Deportivo, cu eigenlijk nan tarea ta suppose di ta mantencion di e facilidadnan deportivo. Pero den practica e placa no ta yega na e destinacion, ya cu awo un seleccion di Aruba mester bay hunga weganan internacional, cu tur e facilidadnan na Aruba a wordo afgekeurd door di Concacaf.

P’esey e intencion di e fundacion nobo aki ta pa tin fondonan disponibel pa garantisa cu ta mantene tur e facilidadnan deportivo. Tur hende por bay Parke Jaburibari y wak den ki estado e ta, mescos cu e compleho deportivo na Simeon Antonio y esun di Jara. Kiermen cu e unico conclusion cu por yega na dje ta, cu e placa a disparce. Na mes manera cu nos pais a wordo goberna, na mes manera a dirigi e fundacionnan aki.

Cu e hendenan aki no tin transparencia, no tin dunamento di cuenta. Y ora cu haya carta for di Canadian Bank, ta cumisna pensa cu esey ta e motibo pa cual nan no kier duna cuentanan actual. Tin scondemento di placa cu a wordo genera. Esey ta un lastima, ya cu tur dia ta ricibi carta di bondnan deportivo, pidiendo ayudo. Pero tin un grupito cu ta strika placa sin duna cuenta.

E unico conclusion cu e mandatario por yega na dje, ta pa bienestar ta pa ehecuta nan maneho y vision, pa cuminsa e proceso pa lanta e fundacion y e ora ta keda na pueblo pa scoge cual loteria nan ta apoya.

Pa loke ta e fundacion di facilidadnan deportivo, na e momentonan aki, ta cay bou maneho di FFD. E mandatario tin tur confiansa cu gobierno lo gana e caso den bodemprocedure, ya cu hues a declara e caso den prome instante como inadmisibel. Ora gobierno gana e caso, tur e facilidadnan deportivo lo bay cay bou di e fundacion nobo, pa yuda deporte en general, yuda centronan deportivo y e otro lotto pa mantencion y construccion di facilidadnan deportivo, segun e mandatario di Deporte, Sr. Dangui Oduber.

