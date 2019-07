Lo bin cu maneho concreto pa atende cu cachonan di caya

E Plan Nacional pa atende cu cachonan di caya porfin a bira realidad. Despues cu e ley di cacho a wordo introduci 5 aña pasa, awor tin un maneho concreto pa atende cu cachonan di caya. Killcage ta wordo elimina y Dog Act Shelter ta wordo crea. Dr. Irene Croes, veterinario den Servicio di Gobierno y Miembro di e Plan Nacional pa cu mascotanan ta amplia mas ariba esaki.

Por bisa cu Dr. Croes tin 10 aña caba ta purba bin cu’n solucion duradero pa cu esaki. E Plataforma Ley di Cacho a wordo lanta desde 2013-2014, cu tabata hopi activo ariba esaki. E ley a wordo introduci na 2015. Hopi hende a ripara cu e ley no ta funcionando manera debe ser, door cu no tabata tin luga pa hiba e cacho, unabes cu constata algo cu a bay robes.

E Plataforma Ley di Cacho no ta existi mas, awo ta bezig cu’n Plan Nacional pa cu esaki. Na comienso tabata tin un apoyo hopi grandi di un ex consulent di e Bureau di Minister di Turismo y Salubridad. Pero aworaki a keda 2 hende, Dr. Irene Croes y Delanire Maduro, ci ta nan dos so cu ta pushando pa hinca tur cos den otro y pa esaki bira realidad pa caba. E facilidad di killcage ta existi 40 aña caba por lo menos. E problema di cacho ariba caya ta grandi y esaki ta cay pa e doño. E doñonan di e cachonan mester ta mas responsabel.Y esey ta algo cu haya mas doño responsabel na Aruba. E no ta algo cu por logra a corto plazo. Ta hayando colaboracion di varios NGO, inlcuyendo DVG y Veterinaire Dienst.

Dr. Croes tin ariba su agenda pa acerca varios NGO, y ya caba ta hayando colaboracion di polis, di City Inspector, etc.

Awo cue ley t’ey, polis y City Inspector ta sigui controla loke a constata caba, hopi biaha ta topa cu cacho den haula cera, sin awa.

Lo cuminsa reparti e pamfletanan di e Plan Nacional Ley di Cacho. Y den caso di cu e doño dicidi cu e no kier a mascota mas, e por tuma contacto cu InfrAruba, pa tuma accion, sea di City Inspector of KPA.

