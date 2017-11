Lo bay traha ariba eleva e calidad di servicio na turismo ariba tur nivel

E siman tras di lomba tabata e prome siman di trabao oficial di Gabinete Wever- Croes, y Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte, Sr. Dangui Oduber, ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Dangui Oduber semper tabata hopi critico ariba e maneho di turismo, el a bisa semper cu por miho. E ta un perfectionista y e kier trata di hiba turismo na e siguiente nivel. Semper tabata tin discusion ariba calidad, cantidad y Sra. Ronella Tjin A- Soe a presenta e cifranan pa loke ta trata aña 2017 y el a presenta tambe e proyeccion pa 2018, kico ta e posicion financiero di ATA na e momentonan aki. Kico ta e vision di ATA ta mira turismo y logicamente como minister nobo ti Turismo, e tin su vision y esaki a wordo comparti cu e CEO di ATA, ya cu conhuntamente lo mester traha diferente stakeholdersnan manera AHATA ya cu e ta considera su mes un minister habri pa sugerencia y hunto fiha un maneho. Como gobierno, bo tin un maneho di unda bo kier dirigi turismo. Como minister di turismo bo tin un plan cu bo kier ehecuta e cuater añanan y e punto mas principal di e maneho di turismo cu ta bay tin na e momento nan aki, cu kier focus ariba calidad. A bin ta papia di calidad. Logicamente cantidad ta importante, pero kier pa e turista bin, pero pa e gasta tambe.

Lo mester mehora e calidad di servicio. Lo mester mehora e infrastructura, den zonanan , den areanan hotelero. Mester percura pa tin un bon comprondemento, entre e ministerio di Turismo y esun di Husticia, pa garantisa nos huespednan un siguridad sumamente halto. Aruba ta conoci keto bay como un di e paisnan mas sigur den e region. Pero ultimo por a wak, cu turistanan ta wordo atraca, horta ariba beach. Esaki ta cosnan cu kier evita.

Gabinete Wever- Croes no ta un gobierno cu kier un desaroyo na gran escala na hotel. Aruba a yega na un momento cu e satura. Niun hende no kier wak hotelnan di 300- 400 camber. E ta pone un peso ariba bo infrastructura, ariba bo scolnan, ariba bo fondonan di pensioen, ariba bo fondonan medico. E ora a scoge conhuntamente cu ATA, a comparti e vision hunto cu e CEO, cu ta bay den direccion di boutique hotel, manera a bisa den periodo di campaña. Lo kier pa e area di Bushiri bin un area di hotel no mas di 75 camber. Embeyece full e area banda di dje, haci’e un beach publico. Pa asina duna e comunidad di Aruba, un facilidad adicional, e parke di recreo pa haci uzo di e beach.

Pa San Nicolas tambe tin un desaroyo di un boutique hotel. Ta trahando hopi di cerca cu Ministerio di Infrastructura. Tin hopi grupo cu a mustra interes den area di Bushiri, tin interes den area di San Nicolas. San Nicolas ta keda un reto mas grandi, mirando cu no tin claridad si e proyecto di Citgo, ta bay door si of no. Si esaki no bay door, ta yega un momento cu gobierno tin cu scoge. Ta tuma un decision si ta bay purba haya un partner strategico pa habri e refineria, of ta bay redestina henter e area pa un zona, por ta turistico. Un zona industrial y crea pilarnan economico pa nos pais. En todo caso, ministerio di Turismo a haya hopi informacion di e CEO di ATA. Lo sigui un serie di presentacionnan di ATA na Ministerio di Turismo, pa asina Ministerio di Turismo haya un bon bista, di tur proceso con nan ta cana den ATA.

Na momento cu wordo scogi pa mercadea pais Aruba, kico ta e proceso pa bay over na scoge e compania di mercadeo y lo kier sa tambe kico ta e return of investment, di cada florin cu ta wordo inverti, kico ta e return ta pa pais Aruba. Cuanto pasahero el a trece, cuanto placa a wordo laga atras. Lo hiba un maneho hopi estricto cu ATA, cu mas control. Tin hopi checks and balances. CEO di ATA a comparti un rapport di Centrale Accountants Dienst, cu a controla nan jaarrekening. ATA ta wordo maneha na un manera profesional.

Arubianonan cu kier engrandece nos turismo, ta duna tur hende espacio pa traha. Pero sigur mara na e control cu sigur e minister di Turismo mester tin pa su maneho. Na final di dia, ATA ta maneha e ministerio di Turismo. Nan ta traha hopi cerca di otro.

Tambe a reuni cu ATA, cu ta un otro partner strategico pa loke ta trata turismo crucero. Turismo crucero e aña aki ta hopi bon. Y e proyeccionnan pa otro aña ta mas miho cu e aña aki. Tin desaroyonan positivo tumando luga den mundo di turismo aki na Aruba.

Noticianan positivo so tin, cu ta fit den e vision den e minister di Turismo,cu no solamente kier engrandece nos turismo, pero kier upgrade. A papia tambe di Aruba Certification Program, cu nan kier pa tur hende cu ta atende cu huespuednan, wordo certifica.

A atende e punto specifico di taxistanan, cu touroperatornan. Tin hopi discusion cu touroperatornan, ken ta bay cu e turista y ken no. Kier evita esaki y haci’e obligatorio pa tur taxista y touroperator haya un certificacion pa grado di servicio, e manera cu bo ta presenta bo mes na e turismo, e manera con bo ta bisti. Lo bin cu exigencianan basico, na manera cu ta core taxi, bo no por sirbi un turista como embahador, den un short, tshirt, sandalia.

Na momento cu bo ta atende cu turista, abo ta e cara casi di e minister di Turismo, ya cu na momento cu e huesped yega na bo pais y e pasa un mal experiencia, esaki lo wordo poni ariba rednan social y e lo bay viral. Esaki lo mester wordo inculca esaki den tur esunnan cu ta brinda servicio.

A atende saki cu e minister di Transporte pa cuminsa cu e Aruba Certification Problem, pa tur hende cu ta traha den transporte publico, cumpli cu e certificacion aki y e ora nan por ta un embahador digno di e confiansa di ATA, di e ministerio di Turismo y di e comunidad di Aruba mes, cu lo bay eleva e calidad di servicio, na tur nivel. Lo pone hopi enfasis den e programa di certificacion pa tur hende cu ta traha den e industria aki, tin un certificacion y ta digno di confiansa di tur hende, segun minister di Turismo, Sr. Dangui Oduber