Lo aloca fondonan pa expansion di Stichting Ambiente Nobo

Diaranson tabata tin un celebracion special organisa door di Ministerio di Asuntonan Social.

E fundacion ta atende cu personanan cu limitacion fisico, unda cu tin un demanda halto pa mas luga y ya caba ta papiando di expande. Minister Dangui Oduber, cu ta atende cu Salubridad Publico, a cuminsa na bisa cu e directora di Stichting Ambiente Nobo, Sra. Mackay, a splica cu no tin actividad tumando luga na Stichting Ambiente Nobo. No tabata tin airco, e clientenan tabata sufri di calor. Y gobierno a haci e compromiso cu lo percura pa busca e fondonan necesario pa acomodanan cu airco, tur e oficinanan y tambe esunnan cu ta sufri di limitacion fisico ta pasa mayoria di dia. Tambe a percura pa busca television pa nan tambe y minister Dangui Oduber ta contento di tabata por a cumpli cu e promesa aki. Awo por wak tur e facilidad tin airco y television, ta pone e hende central, ta atende cu e necesidadnan real cu ta existi. Y asina ta purba yuda tur fundacion cu mester di ayudo. Tin hopi fundacion cu ta duna e servicio noble aki, cu ta un causa noble cu ta haci pa yuda esunnan cu ta mas vulnerabel den e comunidad. Y Minister Dangui Oduber hunto cu Minister Glenbert Croes a celebra hunto cu e clientenan na Stichting Ambiente Nobo, pa contribui na un manera positivo pa haci uzo di e facilidad aki.

Stichting Ambiente Nobo tin di haber cu e cartera di Asuntonan Social y di Salud. E dos ministerionan aki tin un bon cooperacion cu otro, pa yuda e clientenan lo mas cu por. Sociaal Crisis Plan tambe ta inverti hopi placa, sumanan cuantioso pa yuda esunnan cu mas mester di ayudo aki, den e caso aki ta personanan cu limitacion fisico.

E dos minsiterionan ta den combersacion pa wak con pa expande e luga, ya cu e luga a bira chikito. Tin un lista di espera masha largo mes, y mester busca tur manera pa aloca fondonan pa expande e luga aki, pa asina por yuda famiannan, ya cu ta famianan ta esunnan cu door cu no tin mas luga of espacio pa atende cu e personanan aki, famianan tin cu atende cu nan na cas.

