Dialuna pasa di 2or atardi personal di Prizon KIA a tuma nota cu e detenido L.Lloyd a sali for di e tereno, di biaha nan a activa y tene un buskeda. Polisnan tambe a wordo mobilisa pa e sitio pero e personal di KIA mes a logra di captura Lloyd no mucho leu for di KIA y a bay cune bek pa su seccion CDM unda e ta cera. Lloyd ta conoci pa anda den area di San Nicolas unda leu e no lo por a bay trip.

